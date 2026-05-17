(UOL/FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino venceu o Vitória por 2 a 0 no estádio Nabi Abi Chedid pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (17).
Tiago Volpi, de pênalti, e Lucas Barbosa fizeram os gols do Bragantino. Com o resultado, o time paulista foi para a sexta posição no campeonato, com 23 pontos. Já o Vitória foi para 14ª colocação, com 19 pontos.
Bragantino não faz jogo brilhante, mas garante resultado em casa. A equipe de Bragança não teve uma atuação de destaque, sendo regular em grande parte do jogo, mas isso bastou. Com os 3 pontos, o Massa Bruta fechou a rodada no G6.
Vitória não aproveita embalo e pode se complicar na tabela. Vindo de classificação histórica sobre o Flamengo na Copa do Brasil, o Vitória não chegou perto de repetir a atuação do meio de semana. O time criou poucas oportunidades e se vê com somente um ponto a mais que o Corinthians, que fecha a zona de rebaixamento.
O RB Bragantino volta a campo na quarta-feira (20), contra o River Plate-ARG, pela Copa Sulamericana. O Vitória também volta a campo na quarta (20), contra o ABC, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Nordeste.
COMO FOI O JOGO
Bragantino constante e Vitória tímido. O primeiro tempo foi marcado pela regularidade do Massa Bruta. Na maior parte dos 45 minutos iniciais, eles estiveram no campo de ataque ou com domínio da bola. Já o Vitória se fez pouco presente no campo de ataque, e não aproveitando as chances que teve para contragolpear. O Massa Bruta abriu o placar em um pênalti marcado após um toque de braço de Zé Vitor.
Segundo tempo sem novidades, com pênalti perdido e gol no final. Se o primeiro tempo não contou com muito brilhantismo, o segundo tempo repetiu a dose. Nenhuma das equipes conseguiu criar perigo constante, nem de empatar e nem de ampliar. Já no apagar das luzes, Rodriguinho sofreu pênalti. Sasha cobrou, mas Arcanjo defendeu. Mesmo com a injeção de moral, o Vitória não conseguiu empatar no final do jogo. Já no final dos acréscimos, o Massa Bruta conseguiu ampliar o placar com um contra-ataque preciso.
RED BULL BRAGANTINO
Tiago Volpi; Agustín Sant'Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavo Neves (Eric Ramires) e Herrera (Fernando); Lucas Barbosa, Henry Mosquera (Sasha) e Isidro Pitta (Rodriguinho). Técnico: Vagner Mancini
VITÓRIA
Lucas Arcanjo; Edenílson (Claudinho), Caíque, Cacá e Jamerson; Zé Vitor (Lucas Silva), Baralhas e Martínez; Matheusinho (Fabrício Santos), Erick (Diego Tarzia) e Renê (Renzo López). Técnico: Jair Ventura
Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães
Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sa e Luiz Claudio Regazone
VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro
Cartões amarelos: Juninho Capixaba (RBB), Agustín Sant´Anna (RBB) e Mosquera (RBB); Jamerson (VIT)
Cartões vermelhos: Não houve
Gols: Tiago Volpi, aos 39 minutos do 1° tempo; Lucas Barbosa, aos 45' minutos do 2° tempo