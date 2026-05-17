RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Athletico-PR e Flamengo empataram por 1 a 1, na Arena da Baixada (PR), em um jogo animado, com direito a três bolas no travessão, uma falha de Rossi e muitos lances de perigo sob olhares de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira que marcou presença no estádio. Os gols foram marcados por Mendoza, para o Furacão, e Pedro, para os cariocas e que é um dos que estão na pré-lista para a Copa do Mundo.

Flamengo perde oportunidade de diminuir distância para o Palmeiras -O Flamengo perdeu a chance de diminuir para dois pontos a diferença para o líder Palmeiras, sendo que possui um jogo a menos. Na próxima rodada, o Rubro-Negro enfrenta justamente o Alviverde, no Maracanã.

ANCELOTTI OBSERVA OS SETE DO FLA DA PRÉ-LISTA

O treinador italiano observou os sete jogadores que ele incluiu na pré-lista da seleção brasileira: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino. Destes, o único que ele já confirmou previamente que estará na Copa do Mundo é Danilo, que foi expulso no fim.

Lucas Paquetá retornou aos gramados após se recuperar de lesão. Sua última partida havia sido em 19 de abril, na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, quando sofreu um edema no tendão da coxa esquerda.

Ancelotti estava na companhia de Rodrigo Caetano, coordenador-executivo geral de seleções masculinas da CBF.

LÉO PEREIRA VAIADO

Revelado pelo Athletico-PR, o zagueiro Léo Pereira foi muito vaiado pela torcida do Furacão durante os 90 minutos na Arena da Baixada e chegou a falhar no início do segundo tempo em lance que quase resultou em gol do time da casa. Ele deixou o clube paranaense em 2020 para defender o Flamengo. O defensor é um dos que está na pré-lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo.

LINO SE JUNTOU AO ELENCO DO FLA NO DIA DO JOGO; LUIZ ARAÚJO É LIBERADO

O atacante Samuel Lino só se juntou ao elenco do Flamengo neste domingo (17) pela manhã. Isso porque ele havia sido liberado pelo clube para acompanhar o nascimento de seu primeiro filho e ficou no Rio de Janeiro. O atacante foi substituído aos 13 do segundo tempo para a entrada de Bruno Henrique. Já Luiz Araújo foi liberado da partida por conta da perda de seu avô.

O JOGO

O Athletico-PR percebeu logo nos primeiros minutos a dificuldade que o Flamengo tinha em se adaptar ao gramado sintético da Arena da Baixada e foi para cima dos visitantes explorando os erros de passe do adversário. Com apenas dez minutos abriu o placar com Mendoza em falha do goleiro Rossi. Além do campo, o Rubro-Negro carioca penava com o meio de campo improvisado diante dos desfalques. Jorginho e Evertton Araújo estavam suspensos e De la Cruz foi poupado justamente por conta do piso. Léo Ortiz, então, foi improvisado como volante ao lado de Saúl que não se encontrava.

No segundo tempo o Flamengo pareceu se adaptar um pouco mais e passou a ter o controle da partida, exercendo pressão. A entrada de Bruno Henrique no lugar de Samuel Lino surtiu efeito e os cariocas ficaram mais incisivos. O Athletico-PR, por sua vez, mesmo mais recuado, continuou levando perigo em contra-ataques e chutes de longa distância, tendo carimbado o travessão duas vezes. Porém, quando parecia que conseguiria segurar o resultado, o time da casa sofreu uma investida rápida e o artilheiro Pedro empatou.

Athletico-PR

Santos, Arthur Dias, Aguirre, Esquivel (Gilberto) e Benavídez; Felipinho (Renan Peixoto), Jadson, Léo Derik (Claudinho) e Zapelli (João Cruz); Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellman.

FLAMENGO

Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz (Emerson Royal), Saúl (Everton Cebolinha) e Lucas Paquetá; Carrascal (Ayrton Lucas), Samuel Lino (Bruno Henrique) e Pedro (Vitão). Técnico: Leonardo Jardim.

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

Cartões amarelos: Felipinho, Jadson, Odair Hellman (ATH); Carrascal, Danilo (FLA)

Cartões vermelhos: Danilo (FLA)

Gols: Mendoza, aos 10 minutos do primeiro tempo (ATH); Pedro, aos 38 minutos do segundo tempo (FLA)