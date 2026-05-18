(UOL/FOLHAPRESS) - Depois de 45 jogos oficiais, 18 gols marcados e nove assistências distribuídas nesta segunda passagem pelo Santos, Neymar tem o seu sonho de disputar a quarta Copa do Mundo nas mãos de Carlo Ancelotti.

O treinador italiano revelará os 26 convocados da seleção brasileira para a disputa do torneio a partir das 17h (de Brasília) desta segunda-feira (18).

À espera do anúncio, o atacante torce para que seus números nesse retorno ao futebol brasileiro tenham sido suficientes para carimbar o seu passaporte.

O desejo de estar no grupo é tão grande que Neymar se emocionou e foi às lágrimas durante a execução do hino nacional, antes da derrota do Santos para o Coritiba, neste domingo (17), na Neo Química Arena.

Após o apito final, o craque deixou o estádio vestindo um casaco estilizado do Brasil.

NEYMAR CONTA COM APOIO DE PESO

Ídolo de uma geração, o atacante conta com o apoio de algumas lideranças que estarão no Mundial. Atletas como Marquinhos, Raphinha e Casemiro, por exemplo, já se manifestaram publicamente pedindo a convocação do camisa 10 santista.

Neymar ainda tem a seu favor a vontade de lendas e campeões do mundo, como Cafu, capitão do penta, Romário, referência técnica do tetra, além de diversos outros nomes históricos do futebol nacional.

A TAÇA QUE FALTA NA SUA CARREIRA

Maior artilheiro da história da seleção brasileira nas contas da Fifa, com 79 gols marcados, Neymar acumula 13 jogos em Copas do Mundo, com um retrospecto de oito gols e quatro assistências distribuídas.

Campeão das principais competições do planeta, como a Libertadores e a Champions League, além de títulos nacionais por Santos, Barcelona e PSG, o atacante, atualmente com 34 anos, entende que falta apenas a Copa do Mundo para coroar de vez a sua carreira.

E tentar buscá-la pela última vez está diretamente atrelado às escolhas que Ancelotti revelará nesta segunda-feira.