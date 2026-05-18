SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ídolo do Vasco, Geovani Silva morreu na madrugada desta segunda-feira (18) após passar mal "de forma repentina". O ex-jogador foi levado ao hospital, mas não resistiu.

O anúncio da morte foi feito nesta manhã nas redes sociais de Geovani. Um culto de despedida deve acontecer nesta terça-feira (19), mas ainda será confirmado.

Segundo relato, Geovani "passou mal de forma repentina", foi levado ao hospital, mas não resistiu. Houve tentativas de reanimação.

O ex-jogador realizava tratamento para a Síndrome de POEMS, "condição que afetava alguns de seus órgãos". Segundo comunicado, Geovani "vinha lutando bravamente e se mantendo bem, mas infelizmente acabou não resistindo a essa fatalidade."

Estamos todos muito abalados e tristes com essa partida tão inesperada. Que Deus possa confortar o coração de todos os familiares, amigos e daqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele.

No ano passado, Geovani sofreu uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser intubado. Ao todo, ele teve três paradas cardíacas.

Ele descobriu o Mieloma Múltiplo, um câncer incurável que atinge as células da medula óssea, em 2006. O ex-jogador fez tratamento para tentar regredir a doença.

Geovani atuou no Vasco por 12 anos ?em três passagens? e foi vice-campeão brasileiro em 1984. Ele também foi cinco vezes campeão estadual (1982,1987,1988,1992 e 1993) e ganhou o apelido de "Pequeno Príncipe". Pela seleção brasileira, foi prata nas Olimpíadas de Seul, na Coreia do Sul, em 1988.

O Vasco homenageou o ídolo em postagem nas redes sociais. "Símbolo de genialidade no gramado", escreveu o clube no X.

Com o mais profundo pesar recebemos a notícia do falecimento do nosso ídolo Geovani Faria da Silva, nesta segunda-feira, aos 62 anos.O 'Pequeno Príncipe', como foi carinhosamente apelidado, chegou ao Vasco da Gama no início da década de 80 e fez história no meio-campo? pic.twitter.com/aJq8IyrydL

VEJA O COMUNICADO NA ÍNTEGRA

"Amigos,

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso guerreiro Geovani Silva.

Na madrugada desta segunda-feira (18), ele passou mal de forma repentina e foi socorrido imediatamente ao hospital mais próximo. Apesar de todos os esforços da equipe médica e das tentativas de reanimação, infelizmente ele não resistiu dessa vez.

Geovani já vinha realizando tratamento para a Síndrome de POEMS, condição que afetava alguns de seus órgãos. Dentro do possível, vinha lutando bravamente e se mantendo bem, mas infelizmente acabou não resistindo a essa fatalidade.

Estamos todos muito abalados e tristes com essa partida tão inesperada. Que Deus possa confortar o coração de todos os familiares, amigos e daqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele.

Possivelmente haverá um culto de despedida nesta terça-feira (19), 19/05 na Igreja Cristã Maranata Praia da Costa 3, pela manhã, seguido do sepultamento no Parque da Paz, em Vila Velha. Assim que confirmado, passaremos mais informações.

A família agradece todo o carinho, as mensagens e as orações neste momento tão difícil. Pedimos que continuem orando para que Deus dê força, conforto e paz a todos nós".