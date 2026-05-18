RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026 não será uma ocasião trivial e foi tratada com pompa de grande evento pela CBF.

Além da importância da lista, o local ?o Museu do Amanhã, no Rio?, a presença de convidados e outros detalhes servem para dar a dimensão da ocasião.

A cerimônia principal começa às 17h (de Brasília), será em um espaço com capacidade para mil pessoas e vai durar cerca de 1h. A expectativa é que o técnico Carlo Ancelotti anuncie a lista por volta das 17h40 (de Brasília).

Até lá, a CBF vai incrementar o roteiro até mesmo com os artistas que gravaram a música oficial da seleção para a Copa, intitulada "Bate no Peito".

O single foi lançado neste domingo (17), já está disponível nas plataformas digitais e conta com as vozes de Ludmilla, João Gomes, Zeca Pagodinho, Samuel Rosa e Veigh, além da produção de Papatinho.

Lud, João e Veigh são esperados no evento da convocação para apresentar ao vivo a música no palco.

A Fifa permitiu que cada seleção participante escolhesse uma música para embalar a campanha na Copa.

Além da música, os dirigentes, convidados especiais, patrocinadores e imprensa também ouvirão o lado mais tradicional de eventos dessa natureza, com o discurso do presidente da CBF, Samir Xaud.

AS EXPLICAÇÕES SOBRE A LISTA

Depois que Ancelotti anunciar os convocados, irá para o auditório interno do Museu do Amanhã para a coletiva com os jornalistas.

Segundo a CBF, são quase 700 profissionais de imprensa credenciados. Além dos brasileiros, há veículos de outros 13 países, como Rússia, China, Japão e até Bangladesh.

O auditório em que a coletiva vai acontecer tem capacidade para 340 pessoas. Convocações mais triviais normalmente acontecem no auditório da sede da CBF, que tem capacidade para 180 pessoas.

A CBF sempre busca alternativas para ampliar espaço quando é para anunciar as listas da Copa. Em 2014, por exemplo, o evento foi no Vivo Rio.

Em 2022, embora a sede da CBF tenha sido usada, o aparato espalhado no hall de acesso serviu para acomodar o aumento da demanda.