(UOL/FOLHAPRESS) - As semifinais do NBB começam nesta segunda (18) com um confronto 100% paulistano entre Pinheiros e Corinthians e um duelo de dois campeões entre Franca e Brasília.

De um lado da chave, o Franca busca o pentacampeonato seguido contra um Brasília que após passar por problemas nos últimos anos, busca retomar os tempos de glória, do outro, Corinthians e Pinheiros querem a primeira final deles na história do NBB.

Brasília e Franca voltam a se enfrentar em mata-mata depois da Copa Super 8 e Corinthians e Pinheiros estão empatados na temporada.

As semifinais terminam na última semana de maio e são disputas em série melhor de cinco, com os donos de melhor campanha (Franca e Pinheiros) fazendo os jogos 1, 4 e 5 em casa. Essa fase termina na última semana de maio e as finais serão em junho.

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Confira o histórico e as datas dos confrontos

Jogo 1 - 18/05 (segunda-feira) - 20h

Jogo 2 - 21/05 (quinta-feira) - 20h30

Jogo 3 - 23/05 (sábado) - 19h30

Jogo 4* - 26/05 (terça-feira) - 19h

Jogo 5* - 28/05 (quinta-feira) - 20h

*Se necessário

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Os jogos entre Franca e Brasília neste ano tem 100% de aproveitamento dos francanos, porém, passaram longe de serem jogos fáceis. No primeiro turno do NBB, o Franca fez 92 a 84 de virada, tendo ficado atrás durante quase todo o primeiro tempo e passando a frente nos momentos finais do segundo quarto.

Pouco tempo depois, eles se enfrentam pelas quartas de final da Copa Super 8 e a vitória desta vez foi por 90 a 85. O Franca liderou toda a partida, mas esteve ameaçado pelo Brasília o tempo inteiro.

O terceiro jogo entre eles, único no Nilson Nelson, parecia que ia ser do Brasília. A equipe brasiliense jogava muito bem e no terceiro quarto chegou a ter 11 pontos de vantagem. O Franca reagiu e empatou já no terceiro período e o último quarto foi pegado, com revezamentos na liderança.

A partida terminou empatada em 72 a 72 e foi para a prorrogação. No período extra, o Franca foi melhor e venceu por 83 a 78. A alta pontuação de Bennett foi um ponto em comum nos três jogos e o Brasília deve tomar cuidado com ele. Por outro lado, Corvalan foi destaque nas partidas e vem em boa fase e pode complicar do lado paulista.

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Pinheiros x Corinthians

Jogo 1 - 18/05 (segunda-feira) - 21h

Jogo 2 - 20/05 (quarta-feira) - 20h

Jogo 3 - 23/05 (sábado) - 18h10

Jogo 4* - 26/05 (terça-feira) - 20h30

Jogo 5* - 28/05 (quinta-feira) - 19h

*Se necessário

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Pinheiros e Corinthians tem feito uma temporada digna de aplausos. A equipe dos Jardins liderou o primeiro turno e fez a segunda melhor campanha da fase de classificação. O Corinthians foi o sexto e com a classificação para a semifinal, já conseguiu sua melhor campanha na história do NBB. O confronto entre eles nesta temporada, ajudou os dois a chegarem aqui.

No primeiro turno, o jogo começou equilibrado, mas o Pinheiros dominou no segundo tempo e venceu por 109 a 80 em recital de Djalo e Sloan, que juntos somaram 41 pontos. O resultado foi fundamental para a primeira colocação do time no primeiro turno.

No segundo turno, no Parque São Jorge, parte do jogo fez o torcedor pensar que o resultado seria o mesmo, com o Pinheiros abrindo 12 pontos no terceiro quarto. Porém, o Corinthians conseguiu uma reação incrível e no quarto período, empatou e virou o jogo com o norte-americano Clark inspirado e fazendo 26 pontos na partida. O resultado deu confiança e mostrou que o alvinegro podia brigar com os ponteiros, enquanto do lado do Pinheiros, ajudou eles a perderem a melhor campanha da primeira fase pro Franca.