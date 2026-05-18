SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda que exista grande expectativa pelo confronto contra o Flamengo, no próximo sábado (23), pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta suas atenções primeiro para a Libertadores.

Nesta quarta-feira (20), o clube alviverde recebe o Cerro Porteño, do Paraguai, pela quinta rodada da fase de grupos da competição continental.

CENÁRIO POUCO TRANQUILO

Embora lidere o Grupo F, o cenário alviverde está longe de ser confortável. Com duas vitórias e dois empates, o Palmeiras soma oito pontos e tem apenas dois de vantagem para o terceiro colocado, o Sporting Cristal, do Peru.

Uma derrota para o Cerro pode até tirar o time da zona de classificação às oitavas de final antes da rodada derradeira da fase de grupos. Ainda assim, a reportagem apurou que o elenco não encara o duelo desta semana com clima de decisão.

Internamente, a avaliação é de que o clube segue dependendo apenas de si para avançar de fase ?condição considerada ideal em qualquer circunstância. Além disso, há a convicção de que mais dois empates, por exemplo, seriam suficientes para garantir a vaga nas oitavas.

O fator mando de campo também pesa para que o Palmeiras trate o confronto sem "senso de urgência". As duas partidas restantes da equipe na fase de grupos serão disputadas no Nubank Parque, e a intenção é aproveitar esse cenário para somar seis pontos, assegurar a liderança da chave e ainda buscar uma das melhores campanhas gerais da Libertadores, garantindo vantagem de decidir em casa nos mata-matas.

PALMEIRAS TEM CHANCE DE IR A EXTREMOS

A trajetória palmeirense até aqui ajuda a explicar o alerta externo, mas sem excesso de preocupações internas. O time estreou com empate por 1 a 1 diante do Junior Barranquilla, na Colômbia. Depois, venceu o Sporting Cristal por 2 a 1, no Nubank Parque, em jogo com dificuldades. Na sequência, empatou novamente por 1 a 1, agora com o Cerro Porteño, em Assunção, antes de conquistar a primeira vitória fora de casa ao bater o Sporting Cristal por 2 a 0, em Lima.

Com isso, o Grupo F tem o Palmeiras na liderança, com oito pontos, seguido pelo Cerro Porteño, com sete, Sporting Cristal, com seis, e Junior Barranquilla, com um. Caso seja derrotado pelo Cerro Porteño, o Palmeiras será ultrapassado pelos paraguaios e ainda corre o risco de perder posição para o Sporting Cristal, que encara o Junior Barranquilla, na Colômbia.

Na última rodada da fase de grupos, marcada para 28 de maio, o Verdão recebe o Junior Barranquilla, no Nubank Parque. Já o Cerro enfrenta o Sporting Cristal, em Assunção.

Por outro lado, o Palmeiras também pode garantir classificação antecipada às oitavas de final nesta rodada. Para isso, precisa vencer o Cerro Porteño e torcer para que o Sporting Cristal não derrote o Junior Barranquilla.