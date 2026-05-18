SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Hugo Souza chega ao dia da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo com sua rede de apoio mobilizada, mas buscando preservar o lado mental.

TODO MUNDO PELO SONHO DE HUGO

O sonho de defender o Brasil na Copa se tornou uma das principais motivações do jogador ao longo de 2026. Embora mantenha o foco total no Corinthians, Hugo nunca escondeu, inclusive internamente no clube, o desejo de disputar a Copa do Mundo. Ele entende que o objetivo passa tanto pelo desempenho com a camisa alvinegra quanto pela busca por um espaço na seleção brasileira.

O UOL apurou que a disputa do Mundial é um dos pilares da preparação do atleta dentro e fora de campo desde o início da temporada. Dentro de campo, o arqueiro conta com uma equipe particular de preparação para manter a forma física e o nível técnico além das atividades realizadas diariamente no Corinthians. Fora das quatro linhas, o atleta também realiza acompanhamento psicológico e trabalhos voltados para liderança e alto desempenho.

Representantes e profissionais responsáveis pela imagem do jogador têm atuado para blindá-lo de situações extracampo, como especulações de mercado e sondagens de outros clubes. Em paralelo, essas equipes têm atuado durante a maior parte do tempo nas últimas semanas para estarem preparadas diante da possibilidade de convocação.

EXPECTATIVA AUMENTOU APÓS ÚLTIMA CONVOCAÇÃO

Hugo Souza costuma falar publicamente sobre o sonho de defender o Brasil, mas trata o tema com cautela. Isso se intensificou após a última convocação de Carlo Ancelotti, quando inicialmente ficou fora da lista e só foi chamado posteriormente por causa da lesão de Alisson, do Liverpool.

O UOL apurou que a ausência na convocação inicial aumentou a dúvida e, consequentemente, a apreensão do goleiro em relação à presença entre os convocados para a Copa do Mundo. Ainda assim, o atleta tem procurado impedir que a ansiedade interfira no trabalho diário.

Internamente, Hugo busca reforçar a preparação mental com pensamentos positivos relacionados à convocação. Uma das formas encontradas foi colocar a taça da Copa do Mundo como plano de fundo do celular.

Meu papel de parede do telefone é esse aqui [taça da Copa do Mundo]. Durmo e acordo com ela. É o trabalho mental que faço para isso. Tô na expectativa e, se Deus quiser, tomara que dê tudo certo.Hugo Souza, na zona mista após o jogo contra o Botafogo, pelo Brasileirão

CONVOCAÇÃO SERÁ ACOMPANHADA COM FAMILIARES

O UOL também apurou que Hugo Souza acompanhou as últimas convocações ao lado da família e de amigos próximos. O ritual será repetido nesta segunda-feira (18), quando Carlo Ancelotti divulgará a lista final para a Copa do Mundo.

Vou estar em casa com a minha família. Vou assistir na mesma esperança e tensão de todo brasileiro para saber quem vai estar. Falei com a minha família e alguns amigos que é a primeira vez que estou passando pela expectativa de estar em uma lista de Copa do Mundo, mas a gente não sabe de nada e só saberemos quando o mister falar a lista.Hugo Souza

Hugo Souza foi convocado para a seleção brasileira em seis oportunidades. Cinco delas aconteceram entre o ano passado e a atual temporada, já sob o comando de Carlo Ancelotti. A primeira convocação ocorreu ainda em 2018, com Tite, quando o goleiro integrava as categorias de base do Flamengo e participou apenas como complemento do grupo.

Entre a última temporada e a atual, Hugo foi titular uma vez pela seleção e ficou no banco de reservas em outras sete partidas. A única titularidade aconteceu em um amistoso contra o Japão, em outubro do ano passado, que o Brasil foi derrotado por 3 a 2, de virada.