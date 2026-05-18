SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians voltou à zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro após a derrota para o Botafogo, neste domingo (17), e isso acendeu um alerta interno no clube. O cenário pode impactar um compromisso firmado entre o elenco ainda no início da temporada.

A reportagem apurou que os jogadores do Timão estabeleceram, no começo do ano, um "pacto" para evitar a repetição de dois problemas enfrentados em 2025: o vexame na Libertadores e o sofrimento no Brasileirão.

DERROTA AUMENTA PRESSÃO POR REAÇÃO NO BRASILEIRÃO

Na competição continental, o objetivo vem sendo alcançado. O Corinthians já garantiu vaga nas oitavas de final com duas rodadas de antecedência e possui a melhor campanha da fase de grupos.

No Campeonato Brasileiro, porém, o cenário é oposto. A derrota no Rio de Janeiro aumentou o senso de urgência dentro do clube justamente em um período tratado como decisivo para o planejamento do segundo semestre. A avaliação interna é que maio seria fundamental para acumular pontos e consolidar uma situação mais confortável na tabela antes da pausa para a Copa do Mundo.

Além do tropeço diante do Botafogo, o Corinthians também não foi beneficiado pelos resultados dos concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento. A vitória sobre o São Paulo, na rodada anterior, era vista internamente como um passo importante para afastar o time do Z4. No entanto, a combinação de resultados deixou o clube apenas uma posição acima da zona de descenso, situação revertida novamente após os resultados seguintes e a derrota deste domingo.

O acordo interno por um Brasileirão mais tranquilo foi firmado ainda durante a passagem de Dorival Júnior pelo comando técnico. A avaliação do treinador, compartilhada pelo elenco, era de que o Corinthians não poderia voltar a conviver com a parte de baixo da tabela, como ocorreu nas últimas duas temporadas, mesmo tendo as Copas como prioridade esportiva.

JOGOS ANTES DA PAUSA VIRAM PRIORIDADE NO CORINTHIANS

Mesmo após a saída de Dorival, o entendimento nos bastidores permanece semelhante.

A definição sobre prioridades e estratégias para o segundo semestre deve ocorrer apenas durante a paralisação para a Copa do Mundo, mas a leitura atual é de que a principal chance de título está nos torneios mata-mata. Ainda assim, o objetivo no Brasileirão é, ao menos, disputar uma vaga na pré-Libertadores e evitar novo envolvimento na luta contra o rebaixamento.

Internamente, as partidas contra Atlético-MG e Grêmio, as últimas do Corinthians no Brasileirão antes da pausa para a Copa, são consideradas fundamentais.

A avaliação é que duas vitórias dariam mais tranquilidade ao ambiente durante a paralisação e permitiriam ao clube projetar um segundo semestre distante da disputa contra o descenso.