A TV Brasil exibe a convocação ao vivo, a partir das 16h55, no Stadium Copa, edição especial do Stadium, programa esportivo diário da emissora pública.

A apresentadora Marília Arrigoni comanda a transmissão no estúdio, ao lado dos comentaristas Rachel Motta e Sergio du Bocage e do ex-lateral-esquerdo Gilberto, que defendeu a seleção brasileira nas Copas de 2006 e 2010. Já no Museu do Amanhã, Marcelo Smigol e Igor Santos trazem entrevistas, bastidores e a repercussão da coletiva de Ancelotti.



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Lista de Ancelotti

A expectativa maior está na presença ou não de Neymar na seleção que vai disputar a Copa do Mundo 2026. O atacante do Santos, maior artilheiro da história da seleção brasileira em jogos considerados oficiais, com 79 gols em 125 partidas, não defende a Amarelinha desde outubro de 2023, quando atuou na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa. O camisa 10 rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo.

Neymar está na pré-lista com 55 jogadores enviada à Federação Internacional de Futebol (Fifa). Entre os "favoritos", despontam quatro nomes presentes em todas as convocações de Ancelotti: o goleiro Bento, do Al-Nassr (Arábia Saudita); o lateral Wesley, da Roma (Itália), o volante Casemiro e o atacante Matheus Cunha, ambos do Manchester United (Inglaterra).

Considerando somente Copas do Mundo, o Botafogo deve seguir como clube com mais jogadores chamados à seleção brasileira. Entre 1930 e 2022, foram 47 convocações de atletas do Glorioso para Mundiais - o volante Danilo, presente na última lista de Ancelotti, pode estender a estatística.

O São Paulo aparece na sequência, com 46 nomes, seguido por Vasco e Flamengo (ambos com 35). O Rubro-Negro, que teve jogadores como o zagueiro Léo Pereira e o lateral Danilo chamados recentemente, pode se isolar na terceira colocação. Entre os estrangeiros, o Real Madrid lidera com 13 representantes, com o também espanhol Barcelona logo atrás, com 11.

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Carlos Ancelotti | Convocaçã | Copa do Mundo 2026 | Neymar | Seleção Brasileira