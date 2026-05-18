(UOL/FOLHAPRESS) - O Santos confirmou o pedido da CBF para realizar exames médicos para comprovar a aptidão física de Neymar após o jogo deste domingo (17) contra o Coritiba.

Durante o jogo, com polêmica substituição do camisa 10 e vencido pelo time paranaense por 3 a 0, Neymar sentiu dores na panturrilha. Os exames já foram realizados nesta segunda-feira (18), conforme notícia do De Olho no Peixe, confirmada pelo UOL.

A CBF informou que monitora a situação física de todos os atletas que compõem a pré-lista de 55 nomes de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

A lista final, com 26 jogadores, será divulgada na tarde desta segunda-feira (18), a partir das 17h.