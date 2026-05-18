O futebol brasileiro amanheceu de luta nesta segunda-feira (18). O ex-jogador capixaba Geovani Silva, ídolo do Vasco e ex-meia da seleção brasileira, morreu em Vitória, aos 62 anos. De acordo com nota publicada pela família nas redes sociais, ele passou mal de madrugada, chegou a ser levado a um hospital em Vila Velha (ES), mas não resistiu. Apelidado de Pequeno Príncipe pela torcida cruzmaltina nos anos de 1980, o ex-meia de 1,68 de altura sobressaía em campo por visão de jogo aguçada e dribles perfeitos.

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso guerreiro Geovani Silva. Na madrugada de hoje, ele passou mal de forma repentina e foi socorrido imediatamente ao hospital mai próximo. Apesar de todos os esforços da equipe médica e das tentativas de reanimação, infelizmente ele não resistiu. Estamos todos muito abalados e tristes com essa partida tão inesperado, disse a família em publicação no Instagram.

Geovani ingressou na base do Vasco nos anos 1980, após iniciar a formação pela Desportiva Ferroviária-ES. Com o Cruzmaltino, colecionou os títulos estaduais de 1982, 1987, 1988 e 1993, nas três passagens pelo clube. Jogou ao lado de outros craques cruzmaltino, como Roberto Dinamite e Romário. Dono da camisa 8, o armador marcou 50 gols em 408 jogos.

Com o mais profundo pesar recebemos a notícia do falecimento do nosso ídolo Geovani Faria da Silva, nesta segunda-feira, aos 62 anos.



O Pequeno Príncipe, como foi carinhosamente apelidado, chegou ao Vasco da Gama no início da década de 80 e fez história no meio-campo pic.twitter.com/aJq8IyrydL Vasco da Gama (@VascodaGama) May 18, 2026

Com a seleção brasileira, Geovani Silva conquistou a medalha de prata na Olimpíada de Seul (1988) e foi campeão da Copa América. Antes de ser titular na seleção principal, Giovani já sobressaíra na base da Amarelinha com dois títulos em 1983 com a equipe Sub-20: faturou a Copa do Mundo e o Campeonato Sul-Americano daquele ano. O ex-aramador também defendeu clubes do México, Alemanha e Itália antes de se aposentar dos gramados em 2002.