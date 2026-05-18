RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Vinícius Júnior. 25, se manifestou pela primeira vez após o fim do namoro com Virginia Fonseca, 27, anunciado na última sexta-feira (15). Em uma publicação nas redes sociais, o atacante do Real Madrid compartilhou uma foto ao lado da influenciadora e deixou uma mensagem de despedida, marcada por agradecimento e carinho após seis meses de relacionamento.

"Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado! Tudo de melhor e sucesso na sua vida! Torcendo por sua felicidade. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida pra mim. Fica bem!", escreveu o jogador, em tom afetuoso, ao comentar publicamente a separação pela primeira vez nesta segunda-feira (18), dia da convocação final da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026.

Virginia anunciou o término enquanto estava em Madri, onde passava alguns dias ao lado do então namorado. Em comunicado publicado nas redes, a infuenciadora afirmou que viveu a relação de forma intensa e sem reservas. "Me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação", escreveu a influenciadora.

Os dois estavam juntos desde outubro de 2025 e mantinham o romance de forma discreta, apesar da grande repercussão nas redes sociais. Ao anunciar o fim, Virginia destacou que segue aberta a novas experiências e reforçou que se dedicou ao relacionamento da mesma forma como encara outras áreas da vida: com intensidade e foco. "Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação".