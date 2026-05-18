SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Vinicius Junior foi às redes sociais para celebrar a confirmação de seu nome entre os 26 convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.
"Aquele menino que jogava descalço em São Gonçalo chegou de novo. Copa do Mundo é o auge da carreira de qualquer jogador e vou para minha segunda", escreveu o jogador do Real Madrid em publicação no Instagram.
O carioca de 25 anos disputou sua primeira Copa em 2022, no Qatar, quando marcou um gol, na goleada de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nas oitavas de final, e distribuiu duas assistências. O Brasil acabou eliminado nas quartas de final, na disputa de pênaltis, contra a Croácia.
"Foram três anos e meio de muito trabalho para garantir um lugar entre os 26. Não foi fácil. Obrigado ao mister pela confiança, toda minha família, aos fãs pelo apoio de sempre. Vamos juntos! Somos o Brasil e vamos dar a vida para trazer a alegria para o nosso país", assinalou Vini Jr na postagem.
"Que a história seja diferente! Confiem no nosso grupo! O sonho está vivo!", acrescentou o atleta.