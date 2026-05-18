SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti considerou diversos fatores para convocar Neymar para a Copa do Mundo e, entre eles, destacou a experiência do jogador. O italiano, no entanto, disse que o camisa 10 não tem vaga garantida na equipe titular e terá de brigar por seu espaço.

"Quero ser claro, limpo e honesto. Ele vai jogar se merecer jogar. Temos treino, e o treino vai decidir quem vai jogar. Tenho uma ideia de qual pode ser a equipe titular neste momento, mas depois temos que ver como eles treinam, como estão preparados, se tem boa condição física e mental para estar no time titular", afirmou o treinador.

"Acho que é importante não fixar toda a expectativa em um jogador. Cada um tem que colocar as próprias qualidades para ajudar a seleção a ganhar a Copa", acrescentou o comandante.

Ancelotti também disse como espera utilizar o craque em sua equipe. "É um atacante mais centralizado. Temos o jogo contra o Panamá, jogo amistoso de despedida do povo brasileiro, vamos colocar mais jogadores possíveis, é um teste que serve para nos preparar bem", explicou.

Ainda de acordo com a comissão técnica, Neymar foi avaliado ao longo deste ano e, na avaliação do time liderado por Ancelotti, o atleta "jogou com continuidade e melhorou a condição física".

Longe do auge físico, porém, Neymar tem atuado com pouca regularidade praticamente desde a última edição do Mundial, no Qatar.

No período, sofreu a lesão mais grave da carreira, em duelo pelas Eliminatórias contra o Uruguai, em outubro de 2023, no que seria sua última aparição com a camisa amarela até aqui.

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