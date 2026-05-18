Com a convocação de Neymar, a seleção brasileira contará no Mundial disputado no México, no Canadá e nos Estados Unidos com o maior artilheiro de sua história. O camisa 10 do Santos já marcou 79 gols usando a camisa do Brasil.

O segundo colocado na relação é Pelé. O Rei do futebol tem 77 gols pela seleção. Já o atacante Ronaldo é o terceiro com 62 tentos. O quarto colocado é o baixinho Romário (56) e o Galinho Zico é o quinto (48).

A peça que faltava. pic.twitter.com/R6jf8ecKCE Santos FC (@SantosFC) May 18, 2026

Porém, quando são considerados apenas os jogos da seleção brasileira em mundiais, Neymar aparece apenas na oitava posição, com oito gols em 13 jogos. Ele está atrás de Ronaldo (maior artilheiro em Copas pelo Brasil com 15 gols em 19 jogos), Pelé (12 gols em 14 jogos), Ademir de Menezes (nove gols em seis jogos), Jairzinho (nove gols em 16 jogos), Vavá (nove gols em 10 jogos), Leônidas da Silva (oito gols em quatro jogos) e Rivaldo (oito gols em 14 jogos).

Pela seleção brasileira Neymar tem dois títulos: a Copa das Confederações de 2013, pela equipe principal, e os Jogos Olímpicos de 2016, pelo time olímpico.

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