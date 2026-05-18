SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Passada somente cerca de meia hora da confirmação de seu nome na lista de convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, Neymar já havia publicado três vídeos de alguns de seus principais patrocinadores nas redes sociais.

"E o Neymar hein? O Neymar vai se entregar como nunca pelo Brasil", disse o jogador em uma das publis, da plataforma Mercado Livre.

Também foi publicado ?logo após a divulgação dos convocados? um vídeo da fabricante de bebidas energéticas Red Bull celebrando a quarta Copa do Mundo a ser disputada pelo atacante do Santos, após a participação nas edições de 2014, 2018 e 2022.

A melhor campanha foi as semifinais contra a Alemanha, no fatídico 7 a 1, no Mineirão. Seguiram-se duas quedas nas quartas de final, contra a Bélgica (2 a 1) e a Croácia (4 a 2 nos pênaltis, após empate em 1 a 1). Atuou em 13 partidas na competição, com oito gols e quatro assistências.

"79 gols pelo Brasil, e sem ter terminado ainda", diz a postagem da Red Bull ?Neymar é o maior artilheiro da história da seleção, segundo a contagem da Fifa (Federação Internacional de Futebol), à frente de Pelé (77), Ronaldo (62), Romário (55) e Zico (48).

A entidade máxima do futebol, porém, desconsidera partidas contra clubes e combinados. Já nos critérios da CBF, que engloba todos os jogos, o Rei soma 95 gols.

A marca esportiva Puma foi outra que aproveitou o momento para fazer uma publicação nas redes sociais com seu garoto-propaganda. Na peça, Neymar aparece sorridente, rasgando uma lista que dizia que ele não seria convocado.

Assim que teve seu nome anunciado por Ancelotti, o camisa 10 do Santos apareceu em uma live no YouTube do amigo e influenciador Cris Guedes comemorando a convocação. "Deu tudo certo! Eu tô lá", celebrou o jogador.

Atualmente em 16º na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, a uma posição da zona de rebaixamento, o Santos também celebrou o chamado de Ancelotti.

"A história continua sendo escrita por Neymar Jr. A história continua sendo escrita pelo Santos FC", escreveu o alvinegro praiano.

Presidente do clube, Marcelo Teixeira declarou que a convocação do camisa 10 foi "muito merecida".

"Nunca tivemos dúvida de que o projeto daria resultado, porque sabíamos da vontade que ele tinha de voltar ao Santos, ser feliz jogando futebol na sua casa e de atuar em alto nível novamente. A seleção brasileira precisa de um jogador do nível dele, e todos do clube estão muito felizes por ele ter alcançado esse objetivo", disse o dirigente.