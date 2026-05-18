SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos minutos que se seguiram ao anúncio da lista de 26 convocados da seleção brasileira pelo treinador Carlo Ancelotti, uma série de jogadores incluídos na relação foi às redes sociais para celebrar a convocação.

"Aquele menino que jogava descalço em São Gonçalo chegou de novo. Copa do Mundo é o auge da carreira de qualquer jogador e vou para minha segunda", escreveu Vinicius Junior em publicação no Instagram.

O carioca de 25 anos disputou sua primeira Copa em 2022, no Qatar. Em quatro jogos, marcou um gol, na goleada de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nas oitavas de final, e distribuiu duas assistências. O Brasil acabou eliminado nas quartas de final, na disputa de pênaltis, contra a Croácia.

"Foram três anos e meio de muito trabalho para garantir um lugar entre os 26. Não foi fácil. Obrigado ao mister pela confiança, toda minha família, aos fãs pelo apoio de sempre. Vamos juntos! Somos o Brasil e vamos dar a vida para trazer a alegria para o nosso país", assinalou Vini Jr na postagem.

"Que a história seja diferente! Confiem no nosso grupo! O sonho está vivo!", acrescentou o atleta.

"Obrigado Deus. Que honra, que privilégio", escreveu o atacante Raphinha, 29, campeão do Espanhol e um dos destaques do Barcelona na temporada.

Raphinha também debutou em Copas do Mundo no Qatar, quando entrou em campo cinco vezes, sem balançar as redes ou dar assistências.

Já o atacante Endrick, de 19 anos, festejou a convocação para a sua primeira Copa do Mundo.

"Obrigado Deus, o Senhor é maravilhoso, a minha primeira Copa Do Mundo com a maior seleção do mundo, só tenho que agradecer a Deus por esse momento", escreveu o atacante, que disputou a temporada pelo Lyon, mas deve retornar ao Real Madrid na volta do Mundial.

"Agora é representar a nossa nação, vamos com tudo juntos sempre!", acrescentou o jovem.