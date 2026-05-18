RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no centro do Rio de Janeiro, os 26 jogadores que vão defender o Brasil na Copa do Mundo de 2026. O nome mais aguardado foi o 23º a ser pronunciado.

Sim, Neymar vai ao Mundial. O atacante de 34 anos, que não esteve em nenhum chamado anterior do técnico italiano, foi incluído na lista final.

Também estão na relação Weverton, Paquetá e Rayan, que abocanharam as outras vagas restantes. Mas o nome repetido à exaustão na entrevista concedida pelo treinador após o anúncio foi o do veterano, personagem polarizante que foi a principal figura da seleção nas últimas três Copas.

"Fizemos a avaliação do Neymar ao longo do ano. Ele jogou, melhorou sua condição física, vai ser um jogador importante na Copa do Mundo. Tem o mesmo papel e a mesma possibilidade dos outros 25, a mesma responsabilidade. É um jogador experiente", afirmou o treinador, em sua primeira resposta após a divulgação dos nomes.

O anúncio ocorreu em um evento festivo. Desde o início da tarde torcedores se aglomeraram no entorno do museu. A maior parte das manifestações, entre faixas e gritos, era de apoio à convocação do craque.

"Eu só vim porque quero o Neymar. É Neymar e mais dez, meu irmão! Você acha que quem vai resolver parada? O Matheus Cunha?", afirmou o balconista Aristides Nascimento, 23, que trabalha em uma lanchonete a 200 metros do museu. "Eu me acertei com o patrão, fiz o primeiro turno e vim para dar aquela força."

A cerimônia não era aberta ao público. Mas a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) armou um evento com centenas de convidados. Houve gritos e aplausos quando os nomes dos jogadores de clubes do Rio foram anunciados, mas, claro, nada similar ao que se deu quando foi dito "Neymar Júnior, do Santos".

"Quero ser claro, limpo e honesto. Teremos treinos, e o treino, o gramado, vai decidir quem vai jogar. Tenho uma ideia de qual pode ser a equipe titular neste momento, mas depois vamos ver como eles treinam, como estão preparados, se têm boa condição", afirmou Ancelotti.

Desde que chegou à seleção, há um ano, o treinador disse que o atacante não precisava ser avaliado do ponto de vista do talento, comprovado. A questão era sua condição física após uma série de lesões, uma delas mais grave, uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco medial do joelho esquerdo, em outubro de 2023.

Ele voltou ao Santos no início de 2025, com o intuito de recuperar a alegria, a forma e o futebol. Os resultados até aqui foram decepcionantes, com novas lesões, críticas ao comportamento fora de campo, um tapa na cara de um companheiro de 18 anos e alguns momentos de bom futebol.

De abril para cá, no entanto, Neymar conseguiu uma boa sequência de partidas --disputou dez jogos em um mês e meio, com três gols e duas assistências. Foi o suficiente para que sua convocação, antes praticamente descartada, passasse a ser discutida.

Pesaram o apelo popular e também o apoio de jogadores do elenco. Casemiro, homem de confiança de Ancelotti, foi um dos que manifestaram seu desejo de ver o atacante no grupo. E o que se viu no Museu do Amanhã foi uma festa pela convocação do veterano.

"Ele tem experiência nesse tipo de competição e tem carinho no grupo, pode criar um ambiente melhor no grupo", disse o técnico, ciente de que a figura inédita de um Neymar reserva pode ser desconfortável.

"Nós o escolhemos não porque pensamos que vai ser um reserva. Escolhemos porque vai oferecer as suas qualidades. Que jogue um minuto, que não jogue, que jogue 90 minutos. Escolhi esses jogadores porque estou certo de que vão trazer algo. Minha ideia é focada no coletivo, não no individual", acrescentou.

É inegável, no entanto, o apelo individual de Neymar, maior artilheiro da história da seleção na contagem da Fifa (Federação Internacional de Futebol), com 79 gols. A conta da entidade desconsidera partidas contra clubes e combinados. Para a CBF , o goleador é Pelé, com 95 bolas na rede.

O paulista de Mogi das Cruzes terá a chance de ampliar seus números. E terá no grupo a companhia do jovem Rayan, 19, do Bournemouth, que ficou com a outra vaga que estava aberta no ataque. Ficaram fora João Pedro, 24, do Chelsea, e Pedro, 28, do Flamengo.

No meio-campo, Lucas Paquetá, 28, do Flamengo, venceu a disputa com Andrey Santos, 22, do Chelsea. E no gol veio a maior surpresa da lista, Weverton, 38, que deixou para trás Bento, 26, do Al Nassr, e Hugo Souza, 27, do Corinthians.

"A verdade é que em algumas posições, como a de goleiro, valorizamos a experiência no alto nível. Chamamos jogadores que não precisamos testar, sabemos seu valor neste nível de competição, porque já estão acostumados."