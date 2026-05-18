ARACAJU, SE, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Convocado nesta segunda-feira (18) para jogar sua quarta Copa do Mundo pela seleção brasileira, Neymar, 34, conversou com o técnico Carlo Ancelotti antes de a lista oficial ser divulgada. O italiano queria saber se Neymar tem consciência de seu momento atual na seleção brasileira e que está indo para o Mundial ajudar.

A conversa aconteceu no fim de semana. Segundo interlocutores, Ancelotti gostou do que ouviu. Ele também levou em conta questões técnicas e pedidos dos jogadores para criar um bom ambiente.

Durante entrevista após a convocação, o treinador deixou claro que Neymar não tem titularidade garantida na equipe. A conversa com o jogador antes foi também para entender como o atacante lidaria com essa situação.

Neymar afirmou que gostaria de ajudar o elenco e não se importaria em qual função.

"Quero ser claro, limpo e honesto. Ele vai jogar se merecer jogar. Temos treino, e o treino vai decidir quem vai jogar. Tenho uma ideia de qual pode ser a equipe titular neste momento, mas depois temos que ver como eles treinam, como estão preparados, se tem boa condição física e mental para estar no time titular", afirmou o treinador.

Os 26 jogadores que defenderão a seleção nos EUA, Canadá e México foram anunciados pela CBF nesta segunda-feira (18). Além de Neymar, Ryan e Weverton foram as principais surpresas.

O atacante santista não havia sido convocado nenhuma vez pelo técnico italiano desde que assumiu a seleção, há cerca de um ano.