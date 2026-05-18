SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A imprensa internacional repercutiu com surpresa a convocação de Neymar para a Copa do Mundo 2026. O técnico Carlo Ancelotti anunciou na tarde desta segunda-feira (18) os 26 jogadores que vão defender a seleção brasileira no mundial --entre eles, o atacante santista de 34 anos, que disputará o torneio pela quarta vez.

O "The New York Times" contrapôs a escolha do técnico à ausência de Neymar em jogos da seleção brasileira desde outubro de 2023. O jornal classificou a exclusão do atacante João Pedro como a mais significante.

O jornal espanhol "As" tratou a escolha de Ancelotti como uma "bomba mundial", além de classificar a presença de Neymar e Endrick como uma recompensa para o presente e o futuro do Brasil. "A polêmica está servida", escreveu.

O conterrâneo "Marca" foi menos efusivo ao dizer que a incerteza chegou ao fim com o anúncio do atacante para defender a seleção brasileira.

Na mesma linha, o português "A Bola" demonstrou surpresa com Neymar entre os 26 nomes de Ancelotti e destacou a ausência de Thiago Silva, do Porto -que não disputa uma partida pelo Brasil desde 2022.

Na Itália, a "Gazzetta dello Sport" repercutiu a euforia e a festa que tomou conta do auditório onde o anúncio de Neymar foi realizado. Também enfatizou a entrada do atacante para o "grupo seleto" de nove jogadores que disputaram quatro Copas do Mundo com a camisa verde e amarelo.