SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a surpreendente inclusão do goleiro Weverton, do Grêmio, pelo treinador italiano Carlo Ancelotti na lista de convocados para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (18), a seleção brasileira repetirá integralmente, pela primeira vez em 64 anos, os nomes de todos os seus arqueiros para a disputa do principal torneio de seleções.

Até então, a única vez em que o Brasil havia repetido os goleiros para a disputa do Mundial foi nas edições de 1958 e 1962, quando a seleção venceu seus dois primeiros títulos.

O titular Gilmar, primeiro no Corinthians e depois no Santos, e o reserva Castilho, do Fluminense, foram os jogadores convocados para o gol por Vicente Feola e Aymoré Moreira, respectivamente.

Correndo por fora na briga para entrar na relação do mister, que também conta com Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Fenerbahçe, o experiente guarda-metas de 38 anos debutou em Copas na edição do Qatar, em 2022.

Terceiro goleiro do time, ele chegou a entrar em campo na goleada por 4 a 1 contra a Coreia do Sul, em jogo válido pelas oitavas de final, substituindo o titular Alisson faltando cerca de dez minutos para o fim da partida.

Ele superou a concorrência de nomes como do goleiro Bento, do Al Nassr, que atuou no último amistoso contra a Croácia, mas cometeu falhas recentes no Campeonato Saudita, e de Hugo Souza, do Corinthians, titular na derrota por 3 a 2 para o Japão --a primeira do Brasil para a seleção asiática.

Relação de goleiros convocados pela seleção brasileira em Copas do Mundo

1930

Joel (America)

Velloso (Fluminense)

1934

Germano (Flamengo)

Roberto Gomes Pedrosa (Botafogo)

1938

Walter (Flamengo)

Batatais (Fluminense)

1950

Barbosa (Vasco)

Castilho (Fluminense)

1954

Castilho (Fluminense)

Veludo (Fluminense)

Cabeção (Corinthians)

1958

Gilmar (Corinthians)

Castilho (Fluminense)

1962

Gilmar (Santos)

Castilho (Fluminense)

1966

Gilmar (Santos)

Manga (Botafogo)

1970

Félix (Fluminense)

Ado (Corinthians)

Leão (Palmeiras)

1974

Leão (Palmeiras)

Valdir Peres (São Paulo)

Renato (Flamengo)

1978

Leão (Palmeiras)

Valdir Peres (São Paulo)

Carlos (Ponte Preta)

1982

Valdir Peres (São Paulo)

Paulo Sérgio (Botafogo)

Carlos (Ponte Preta)

1986

Leão (Palmeiras)

Carlos (Corinthians)

Paulo Victor (Fluminense)

1990

Taffarel (Internacional)

Zé Carlos (Flamengo)

Acácio (Vasco)

1994

Taffarel (Reggiana)

Zetti (São Paulo)

Gilmar Rinaldi (Flamengo)

1998

Taffarel (Atlético-MG)

Dida (Cruzeiro)

Carlos Germano (Vasco)

2002

Marcos (Palmeiras)

Dida (Corinthians)

Rogério Ceni (São Paulo)

2006

Júlio César (Inter de Milão)

Dida (Milan)

Rogério Ceni (São Paulo)

2010

Júlio César (Inter de Milão)

Doni (Roma)

Gomes (Tottenham)

2014

Júlio César (Toronto FC)

Victor (Atlético-MG)

Jefferson (Botafogo)

2018

Alisson (Liverpool)

Cássio (Corinthians)

Ederson (Manchester City)

2022

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

2026

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbahçe)

Weverton (Grêmio)