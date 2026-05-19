SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Embora não seja o atleta com idade mais avançada convocado para defender a seleção brasileira em uma Copa do Mundo, o goleiro Weverton ajudou a elevar a média de idade da equipe definida por Carlo Ancelotti para representar o Brasil no Mundial sediado em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México.

Aos 38 anos, o jogador do Grêmio puxa para cima a média etária do grupo em cerca de cinco meses. Com 28,7 anos de média, a seleção canarinho terá sua maior média de idade na história do país em Mundiais.

A convocação de Ancelotti indica uma seleção menos voltada à renovação e mais apoiada na experiência. Dos 26 nomes definidos pelo treinador, 42,3% tem 30 anos ou mais. São 11 jogadores nessa faixa. Depois de Weverton, os mais velhos são Alex Sandro, de 35, Casemiro, Neymar e Danilo, todos com 34.

Apesar da média elevada nesta edição, o jogador mais velho a defender o Brasil em uma Copa foi Daniel Alves, em 2022, aos 39 anos.

Embora tenha renovado seu contrato até com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) até a próxima Copa do Mundo, Ancelotti deu pouco espaço a jovens promessas que poderiam aproveitar a edição deste ano para ganhar mais bagagem. Em sua lista, os mais jovens são Rayan, do Bournemouth, da Inglaterra, e Endrick, do francês Lyon, ambos com 19 anos.

Junto com Wesley, da Roma, de 22 anos, os garotos formam um trio curioso, de atletas que não eram nem nascidos quando o Brasil conquistou seu último título mundial, em 2002, na Coreia e no Japão.

A garotada escolhida por Ancelotti vive uma época que pode igualar aquele que é o maior jejum do Brasil sem conquistar uma Copa. Caso volte da América do Norte sem o troféu, completará 24 anos sem ganhar o torneio.

Na Copa de 1994, a seleção brasileira atravessava cenário semelhante, com 24 anos sem conquistar um título. Na ocasião, porém, apenas um jogador convocado não tinha nascido na última Copa em que op país levantou a taça: o atacante Ronaldo, que estreou na seleção com 17 anos.

Embora o lateral Cafu, o meia Leonardo e o zagueiro Márcio Santos tivessem 24 anos, todos nasceram alguns dias ou meses antes da conquista de 1970.

A média de idade da seleção em 1994 foi de 27 anos, sendo o goleiro Gilmar Rinaldi o mais velho, com 35 anos.

Demografia

O Rio de Janeiro é a cidade com mais convocados da seleção, com Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Rayan. Na sequência, aparecem três cidades com dois jogadores cada: São Paulo (Gabriel Magalhães e Marquinhos), Brasília (Endrick e Igor Thiago) e João Pessoa (Bremer e Matheus Cunha).

Endrick nasceu em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal, enquanto Lucas Paquetá é natural da Ilha de Paquetá, localizada na Baía de Guanabara. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), entretanto, considera esses dois locais respectivamente como Brasília e Rio de Janeiro.