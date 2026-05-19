SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a lista final dos 26 convocados para a Copa do Mundo, internautas têm repercutido os "erros" da Panini com o álbum da Copa do Mundo.

A publicação escolheu 18 nomes para representar as páginas dedicadas à seleção brasileira, mas há cinco figurinhas que não deveriam estar lá.O goleiro Bento e o atacante João Pedro, por exemplo, não foram convocados por Carlo Ancelotti, mas fazem parte do álbum.

Além deles, Éder Militão, Rodrygo e Estêvão estão machucados e nem entraram na lista de 55 nomes, mas receberam figurinhas.

Neymar, convocado para o Mundial, não aparece entre os 18 selecionados pela publicação, assim como o goleiro Weverton, Endrick e outros sete jogadores.