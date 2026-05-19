(UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira contará com sete representantes que atuam no futebol nacional no Mundial de 2026. Com perfis distintos, o grupo convocado pelo técnico Carlo Ancelotti une o valor financeiro de atletas como os meio-campistas Lucas Paquetá e Danilo Santos, à experiência de veteranos como o goleiro Weverton, o atacante Neymar e o lateral Danilo. Juntos, os jogadores do Brasileirão somam um valor de mercado de R$ 488,9 milhões, segundo dados do Transfermarkt.

FLAMENGO NO TOPO

O Flamengo lidera como a principal base nacional da seleção, emplacando quatro nomes na lista. O grande destaque financeiro é Lucas Paquetá: avaliado em R$ 204,5 milhões ?o meia rubro-negro é o ativo mais valioso entre os atletas que atuam no país.

O setor defensivo do clube carioca também ganhou peso na convocação com o zagueiro Léo Pereira (R$ 58,4 milhões) e os experientes laterais Danilo (R$ 14,6 milhões) e Alex Sandro (R$ 8,7 milhões), que compensam o valor de mercado mais baixo com bagagem internacional e eficiência.

Ainda no Rio de Janeiro, o segundo jogador mais valorizado da lista é o meio-campista Danilo Santos, do Botafogo. Avaliado em R$ 140,2 milhões, o volante alvinegro enxerga a Copa do Mundo como a vitrine perfeita para uma transferência milionária, já que seu atual time passa por problemas financeiros.

Fecham a lista dos "nacionais" Neymar, atualmente no Santos e avaliado em R$ 58,4 milhões, e a grande surpresa da convocação final: o goleiro Weverton, do Grêmio. Aos 38 anos, o arqueiro tricolor entra na lista registrando o valor de mercado mais modesto do grupo (R$ 4,1 milhões).

Confira o valor dos jogadores convocados do Brasileirão:

Lucas Paquetá (Flamengo) - R$ 204,5 milhões

Danilo Santos (Botafogo) - R$ 140,2 milhões

Léo Pereira (Flamengo) - R$ 58,4 milhões

Neymar (Santos) - R$ 58,4 milhões

Danilo (Flamengo) - R$ 14,6 milhões

Alex Sandro (Flamengo) - R$ 8,7 milhões

Weverton (Grêmio) - R$ 4,1 milhões.