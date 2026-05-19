SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras convive com lesões em série antes da parada para a Copa do Mundo, e Abel Ferreira precisa reconstruir o setor ofensivo para as quatro partidas que ainda serão disputadas.

O sistema defensivo também sofreu com baixas de zagueiros, e Abel viu a posição ficar no limite em peças.

O QUE ACONTECEU

Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Sosa (lesão ligamentar não cirúrgica no tornozelo esquerdo) e Felipe Anderson (lesão de baixo grau no músculo posterior da coxa esquerda) só retornam após a Copa. Além disso, Paulinho (controle de carga) segue com restrição de minutos e não é uma possibilidade entre os titulares.

Dessa forma, Abel Ferreira tem apenas cinco jogadores à disposição para o setor ofensivo: Maurício, Arias, Allan, Flaco López e Luighi. No esquema que o técnico adotou em 2026, pelo menos quatro deles serão titulares. Erick Belé se destacou no jogo de volta contra o Jacuipense, mas só disputou quatro jogos no ano.

A defesa está no limite com apenas Gustavo Gómez e Murilo disponíveis. Bruno Fuchs sofreu uma lesão na coxa direita e também tem perspectiva de retorno apenas após a Copa. Já Benedetti tem uma entorse com lesões ligamentares no tornozelo direito, sem a necessidade de cirurgia, mas também é baixa por algumas semanas.

Se Gómez ou Murilo se lesionarem, Abel Ferreira terá que improvisar Emiliano Martínez no setor ou recorrer a outro zagueiro da base ?Koné (18), defensor nascido na Costa do Marfim, é um dos destaques da equipe sub-20 e passou a integrar o grupo de apoio da base ao profissional no treino desta segunda-feira (18).

O último lesionado é Piquerez. O defensor se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito, faz trabalhos em campo com a fisioterapia e corre contra o tempo para se recuperar a tempo do Mundial.

"É um sonho que eu tenho de participar da Copa do Mundo, mas com os pés no chão. Seguirei fazendo a minha recuperação, priorizando o meu corpo, conhecendo o meu corpo e com a esperança e a confiança de poder estar à disposição. Quero estar à disposição do elenco antes da parada da Copa e, depois, por que não sonhar com alguma vaga na Copa, que é o sonho de todo jogador", disse Piquerez em entrevista à TV Palmeiras nesta segunda-feira (18).

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), contra o Cerro Porteño, no Allianz Parque, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O Alviverde é líder do Grupo F com 8 pontos e pode encaminhar sua classificação. O Cerro Porteño é o segundo com 7, o Sporting Cristal o 3º com 6, e o Junior, o lanterna, com apenas 1.