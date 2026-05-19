RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Além das lesões recentes, outro ponto que tem gerado dor de cabeça no Flamengo são os cartões vermelhos neste Campeonato Brasileiro. A equipe tem um jogador expulso a cada 3,2 partidas na competição.

SEGUNDA COLOCAÇÃO EM EXPULSÕES; QUATRO DE MANEIRA DIRETA

Já são cinco expulsões em 16 rodadas até aqui, o que o coloca como o segundo deste ranking no Brasileirão. O Rubro-Negro fica atrás apenas do Coritiba, que tem seis. O Corinthians fecha o top 3 com quatro.

Danilo foi o que recebeu o vermelho mais recentemente. O zagueiro levou o segundo amarelo no fim da partida e foi para o chuveiro mais cedo.

As outras quatro expulsões foram de maneira direta, sendo uma por reclamação, duas por entradas ríspidas e uma por agressão que rendeu quatro jogos de suspensão a Erick Pulgar via Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

Três delas aconteceram quase que em sequência: Evertton Araújo foi expulso na 8ª rodada, Erick Pulgar na 9ª e Carrascal na 11ª.

VEJA AS EXPULSÕES E AS JUSTIFICATIVAS NAS SÚMULAS

Jorginho - São Paulo 2 x 1 Flamengo (1ª rodada)

Tipo de expulsão: Direta por reclamação após o jogo.

Justificativa na súmula: "Expulsei com cartão vermelho direto, após o término da partida, o atleta número 21 da equipe c.r. Flamengo, sr Jorge Luiz Frello Filho, por vir em minha direção no centro do gramado de maneira exaltada e desrespeitosa me ofendendo com as seguintes palavras: 'você é uma vergonha, está de palhaçada com a gente'".

Evertton Araújo - Corinthians 1 x 1 Flamengo (8ª rodada)

Tipo de expulsão: Direta por entrada em Breno Bidon

Justificativa na súmula: "Foi culpado de jogo brusco grave ao calçar seu adversário, sr. Breno de Souza Bidon, n° 7, no tornozelo, com as travas da chuteira em alta intensidade. O atleta expulso se retirou do campo de jogo e o atleta atingido, após receber atendimento médico, seguiu na partida".

Erick Pulgar - Red Bull Bragantino 3 x 0 Flamengo (9ª rodada)

Tipo de expulsão: Direta por soco em Herrera. Pegou quatro jogos de suspensão no STJD.

Justificativa na súmula: "Expulsei após revisão de forma direta o sr Erick Antonio Pulgar Farfan, nº 5 da equipe do Flamengo, por acertar um soco no rosto de seu adversário fora da disputa de bola. Informo que o atleta atingido continuou no campo de jogo e o atleta expulso saiu de campo normalmente".

Carrascal - Fluminense 1 x 2 Flamengo (11ª rodada)

Tipo de expulsão: Direta por carrinho em Guga.

Justificativa na súmula: "Por cometer jogo brusco grave, dando uma tesoura por trás nas pernas de seu adversário de número 23, sr. Claudio Rodrigues Gomes (Guga), na disputa da bola".

Danilo - Athletico-PR 1 x 1 Flamengo (16ª rodada)

Tipo de expulsão: Segundo cartão amarelo.

Justificativa na súmula: "Por cometer uma falta tática impedindo um ataque promissor".

JARDIM VÊ INCOERÊNCIA DE ARBITRAGEM

Técnico da equipe, Leonardo Jardim apontou incoerência da arbitragem com o Flamengo. Na visão do português, os árbitros têm aplicado uma metodologia diferente em situações contrárias ao Rubro-Negro.

Sou muito direto em relação a isso. Só faço comparações, mais nada. Comparo a tesoura do Carrascal (contra o Flu). Tivemos duas ou três e nada foi marcado. O Evertton, contra o Corinthians, foi expulso por uma situação que nesta terça-feira (19) (contra o Athletico), se fosse a mesma regra, seriam dois expulsos do adversário. Não estou aqui para comentar, mas acho que os times têm aproveitado a possibilidade de ser mais agressivos acima da lei para bater em jogadores do Flamengo. Temos sete de fora, quatro ou cinco traumatismos. Não temos lesões musculares, só traumatismos.Leonardo Jardim, após empate com Athletico

LÉO PEREIRA LIDERA NÚMERO DE CARTÕES

Apesar de não ter sido expulso, Léo Pereira é o jogador que mais recebeu cartões no elenco do Flamengo neste Brasileiro. Foram cinco amarelos até aqui. Ele é seguido por Erick Pulgar e Jorginho, que levaram três amarelos e um vermelho.

Já Alex Sandro recebeu três amarelos e fica na terceira colocação. Carrascal vem a seguir com um vermelho e um amarelo, Varela com dois amarelos e Arrascaeta e Vitão com um amarelo.

EXPULSÕES NA SUPERCOPA E NO CARIOCA; CARRASCAL FOI MULTADO

O Flamengo ainda acumula a expulsão de Carrascal na Supercopa do Brasil, em decisão contra o Corinthians, e a de Carbone, no Campeonato Carioca.

A reincidência de Carrascal na temporada, inclusive, gerou uma multa por parte da diretoria do clube. O Rubro-Negro tem adotado este procedimento em casos onde avalia que a expulsão prejudicou a equipe.