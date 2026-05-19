SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Goleiro do Corinthians, Hugo Souza sequer assistiu à convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, nesta segunda-feira (18).

O UOL apurou que, mesmo reunido com familiares e alguns amigos, o jogador estava tão nervoso que optou por não acompanhar a divulgação da lista final para o Mundial, da qual acabou ficando fora.

A ausência do goleiro na convocação também foi sentida no entorno do atleta e internamente no Corinthians.

Pessoas ligadas ao clube se surpreenderam com a não convocação de Hugo Souza, principalmente porque Weverton, do Grêmio, foi escolhido por Carlo Ancelotti para a vaga.

CORINTHIANS PREPARA ACOLHIMENTO AO GOLEIRO

Agora, o Corinthians se mobiliza para lidar com a frustração do goleiro pela ausência na Copa do Mundo. A expectativa de Hugo Souza por uma convocação era alta, embora ele tenha ficado apreensivo após não ser chamado na última lista antes do Mundial. O arqueiro só participou dos amistosos contra França e Croácia devido ao corte de Alisson, lesionado na coxa.

O departamento de futebol corintiano se preparou para acolher o atleta no retorno aos trabalhos, nesta terça-feira. Após preservarem o goleiro no dia da convocação, profissionais do clube pretendem conversar com Hugo Souza e entender como ele chega emocionalmente para a atividade.

Internamente, a avaliação é de que Hugo tem experiência suficiente para lidar com o momento. Ainda assim, o objetivo das pessoas no Corinthians é reforçar os pontos positivos da trajetória do goleiro ao longo do ciclo até a Copa e valorizar o desempenho apresentado nesse período.

Paralelamente, Hugo Souza enfrenta algumas questões particulares, o que aumentou a frustração pela ausência na lista da seleção brasileira. A intenção do Corinthians é oferecer suporte total ao jogador neste momento.

O goleiro faz tratamento psicológico e também realiza um trabalho com coach voltado ao aprimoramento de liderança e alto desempenho.