SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, afirmou que sua ausência na lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo será "combustível".

Grato em tudo, meu Deus. Jesus continua no barco. Grato a todos que torceram para que esse sonho fosse realizado. Faz parte do futebol e da vida os "nãos" que se apresentam na caminhada. Combustível para fazer mais ainda. A minha torcida será muito grande daqui. Vai Brasil! Hugo Souza, nos Stories do Instagram

O QUE ACONTECEU

Alisson, Ederson e Weverton foram os goleiros convocados por Carlo Ancelotti. O italiano anunciou os nomes dos 26 convocados na tarde desta segunda-feira (18).

Nervoso, Hugo Souza não assistiu à convocação, segundo apurou o UOL. Ele estava reunido com familiares e amigos.

No último fim de semana, o arqueiro mostrou que a taça da Copa do Mundo era o fundo de tela de seu celular. O sonho de defender o Brasil na Copa se tornou uma das principais motivações do jogador ao longo de 2026.

Corinthians se mobiliza para lidar com a frustração do goleiro pela ausência na Copa. O departamento de futebol corintiano se preparou para acolher o atleta no retorno aos trabalhos, nesta terça-feira (19), e deve também conversar com o arqueiro.

O Alvinegro joga nesta quinta-feira, fora de casa, contra o Peñarol pela Copa Libertadores. O jogo será às 21h30 (de Brasília).