SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fora da Copa do Mundo, João Pedro foi eleito pelo Chelsea o melhor jogador da temporada 2025/26. O anúncio aconteceu um dia após a convocação de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira.

O QUE ACONTECEU

Chelsea divulgou nesta manhã o resultado da votação interna que escolheu João Pedro como destaque do time na temporada. O atacante tem 20 gols em 49 jogos neste ano, além de seis assistências.

Obrigado por me escolherem. Temporada difícil, com bons e maus momentos, mas nós seguimos lutando. João Pedro, nos Stories do Instagram

Um post compartilhado por Chelsea FC (@chelseafc)

A premiação veio logo após o atacante ficar fora da lista final da seleção brasileira para a Copa. O jogador lamentou a ausência em postagem nas redes sociais.

Procurei dar o meu melhor a todo tempo. Infelizmente, não foi possível realizar esse sonho de defender meu país em uma Copa do Mundo, mas sigo tranquilo e centrado, como sempre procuro estar. Alegrias e frustrações fazem parte do futebol. A partir de agora, eu desejo boa sorte para todos que estão lá e serei mais um torcedor para eles trazerem o hexa para casa.

A boa temporada do brasileiro despertou o interesse do Barcelona, que busca um substituto para Robert Lewandowski. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, Chelsea e Barça se reunirão para tratar de uma eventual transferência.