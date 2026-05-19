SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pep Guardiola avisou ao elenco do Manchester City que vai deixar o clube após o jogo de domingo, e a diretoria já trabalha com Enzo Maresca como principal opção para substituí-lo. As informações são do The Athletic e do The Guardian.

Guardiola comunicou os jogadores que não permanecerá no City. O treinador tem vínculo com o time inglês até o meio do ano que vem e é especulado na seleção italiana.

O jogo de despedida deve ser neste domingo, contra o Aston Villan no Etihad Stadium. A partida está marcada para as 12h (de Brasília) e é válida pela última rodada do Campeonato Inglês.

Enzo Maresca é o favorito para assumir o City já teria um acordo com o time inglês por três temporadas. O técnico italiano está livre no mercado da bola desde janeiro, quando foi demitido pelo Chelsea.

Guardiola evitou confirmar publicamente o plano de deixar o clube. "Mais um ano de contrato", disse o espanhol antes e depois da final da FA Cup, que terminou com título do City sobre o Chelsea.

Pep chega ao possível adeus com vinte troféus no comando do City. Nesta temporada, o time conquistou a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra. O time ainda tem chance de levar o Campeonato Inglês.

O Manchester City entra em campo nesta terça-feira (19) contra o Bournemouth, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. A partida será às 15h30 (de Brasília).