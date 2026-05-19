SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Embora tenha formado um grupo com a maior média de idade do Brasil em Copas do Mundo, com 28,7 anos, Carlo Ancelotti levará para a América do Norte três jogadores que não eram nem nascidos em 2002, quando a seleção brasileira conquista o Mundial pela última vez.

Os dois mais jovens do elenco definido pelo italiano são Rayan, do Bournemouth, da Inglaterra, e Endrick, do francês Lyon, ambos com 19 anos. Junto com Wesley, da Roma, de 22 anos, os garotos formam um trio de atletas que não sabe o que é festejar uma conquista brasileira em Copas.

A garotada escolhida por Ancelotti vive uma época que pode igualar aquele que é o maior jejum do Brasil sem conquistar uma Copa. Caso volte da América do Norte sem o troféu, completará 24 anos sem ganhar o torneio.

Na Copa de 1994, a seleção brasileira atravessava cenário semelhante, com 24 anos sem conquistar um título. Na ocasião, porém, apenas um jogador convocado não tinha nascido na última Copa em que op país levantou a taça: o atacante Ronaldo, que estreou na seleção com 17 anos.

Embora o lateral Cafu, o meia Leonardo e o zagueiro Márcio Santos tivessem 24 anos, todos nasceram alguns dias ou meses antes da conquista de 1970.

A média de idade da seleção em 1994 foi de 27 anos, sendo o goleiro Gilmar Rinaldi o mais velho, com 35 anos.