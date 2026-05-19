SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Ronald Koeman, da seleção holandesa, comentou a situação física de Memphis Depay faltando menos de um mês para o início da Copa do Mundo. O atacante do Corinthians ainda se recupera de uma lesão sofrida em março. A convocação da Holanda será no dia 27 de maio.

"A chance de que Memphis esteja presente existe. Ele ainda terá três partidas pelo Corinthians até nos reunirmos na seleção holandesa. Nessas partidas, ele precisa ganhar minutos em campo. Eu creio que isso vai acontecer e, se tudo correr bem, ele jogue 90 minutos na última partida. Depois disso, ainda teremos duas semanas até o nosso primeiro jogo na Copa do Mundo", disse Ronald Koeman, à TV Ziggo Sport, da Holanda.

RECUPERAÇÃO LONGA

Memphis sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita durante o empate entre Corinthians e Flamengo no dia 22 de março. Ele sentiu o problema ao dar o lançamento que iniciou o lance do gol de empate do Timão em Itaquera.

O retorno tem demorado mais do que o esperado. Alguns problemas durante o tratamento afetaram a cicatrização da contusão e interferiram na evolução clínica do jogador, ampliando o prazo, previsto de quatro a seis semanas, para cerca de oito.

Memphis voltou a fazer partes dos treinos com o restante do elenco somente na última semana, mas as métricas ainda estavam abaixo do ideal.

O planejamento é de que ele possa voltar aos relacionados no jogo contra o Peñarol, na quinta-feira, pela Libertadores. Mesmo assim, não deve ser titular. Até a pausa para a Copa, o Corinthians ainda vai encarar Atlético-MG, Platense e Grêmio.

O contrato de Memphis Depay com o Corinthians se encerra em 20 de junho de 2026, e a renovação do vínculo segue indefinida. O atacante deseja permanecer, enquanto o clube busca parceiros para viabilizar financeiramente a continuidade do jogador.

EXPECTATIVA PELA TERCEIRA COPA

Memphis está muito perto de disputar sua terceira Copa do Mundo com a seleção holandesa. O atacante do Corinthians disputou as edições de 2014 e 2022 e só ficou de fora de 2018 porque a Holanda não se classificou.

Durante o ciclo para a Copa de 2026, Memphis se tornou o maior artilheiro da seleção holandesa. São 55 gols marcados pelo atacante contra 50 de Van Persie, que aparece na segunda colocação.

A Holanda está no Grupo F e estreia na Copa do Mundo no dia 14 de junho, contra o Japão. Depois, a seleção vai encarar Suécia (20/6) e Tunísia (25/6) nos dois jogos restantes da primeira fase.