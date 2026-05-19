SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em vídeo postado no seu canal no YouTube, Neymar mostrou os bastidores da convocação para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (18). O atacante celebra entre amigos, abraça o fisioterapeuta e conversa por vídeo com o colega de seleção Raphinha, jogador do Barcelona.
A edição começa com a preparação para o jogo contra o Coritiba, disputado na manhã de domingo (17), em São Paulo. O vídeo mostra o choro do jogador durante a execução do hino nacional, exibe os melhores lances, a polêmica envolvendo a sua substituição, mas não informa sobre a derrota do Santos por 3 a 0.
Na sequência, o vídeo passa para o dia da convocação. Amigos e familiares acompanham pela TV e junto ao jogador o evento da CBF, realizado no Rio de Janeiro. Entre os presentes na casa de Neymar estão o colega de Santos Gabriel Barbosa, o jogador de vôlei Bruninho e o cantor Thiaguinho.
Antes da divulgação da lista, Neymar chega a demonstrar receio de não ser chamado. "Estou com uma tese aqui que se ele não me ligou até agora?Acho que ele ligaria. Estou até com medo de ficar olhando o telefone", diz.
Com a confirmação da convocação, Neymar, ao lado da mulher Bruna Biancardi, chora. Uma das primeiras pessoas com quem ele interage é o fisioterapeuta identificado apenas como Raphael, com quem chora abraçado.
Na sequência, fala ao telefone com o jogador Raphinha. "Nós vamos ganhar essa porra." Neymar fala ainda com a mãe, que estava no evento, e com o pai, remotamente.
O vídeo de 15 minutos termina com uma mensagem direcionada ao espectador. "Dia de imensa felicidade. Consegui o meu objetivo que era voltar para a seleção, estar na Copa do Mundo. Agora é torcer pelo hexa."