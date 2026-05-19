SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (19), às 18h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, enquanto estão perto de selar um acordo relacionado a um litígio entre as categorias de base que se arrasta há mais de um ano

O QUE ACONTECEU?

O Timão está próximo de retornar ao Movimento de Clube Formador (MCF) após mais de um ano fora do grupo. O cenário se deve ao entendimento encaminhado com o Verdão envolvendo a contratação do atacante Pedro Morelli, atualmente no sub-17 corintiano.

O UOL apurou que há expectativa de que o Corinthians volte a integrar o coletivo ainda nesta semana. O MCF reúne clubes brasileiros que têm o Certificado de Clube Formador (CCF) da CBF, responsável por padronizar diretrizes para as categorias de base no país.

Uma das principais bandeiras defendidas pelo movimento é o combate ao aliciamento de atletas ?justamente a acusação feita pelo Palmeiras contra o Corinthians após a chegada de Morelli, no início do ano passado. A exclusão do Timão custou ao clube a participação em torneios importantes das categorias de base, como a Copa Nike e a Copa Votorantim.

Corinthians e Palmeiras já possuem um acordo encaminhado para encerrar o litígio e permitir o retorno alvinegro ao MCF. A reaproximação entre as partes contou, inclusive, com a participação do executivo de futebol profissional Marcelo Paz, em conversas com João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base palmeirense.

Os rivais acertaram uma divisão dos direitos econômicos do atleta. Pelo acordo, o Palmeiras repassaria mais 20% dos direitos ao Corinthians caso o clube opte por assinar um contrato profissional com o atacante.

O valor total da operação seria pago apenas em uma eventual segunda negociação e giraria em torno de R$ 3 milhões: R$ 1 milhão referente à indenização pelo negócio atual e aproximadamente outros R$ 2 milhões pela aquisição de mais 20% dos direitos econômicos em caso de profissionalização do jogador. O pagamento seria dividido em três parcelas anuais.

As informações foram publicadas inicialmente pelo "Meu Timão" e confirmadas pelo UOL.

O entendimento entre Corinthians e Palmeiras já chegou ao conhecimento de Augusto Oliveira, presidente do Movimento de Clube Formador e diretor das categorias de base do Botafogo. A expectativa é de que falte apenas o aval dos demais dirigentes do grupo ?entre eles, João Paulo Sampaio? para oficializar o retorno corintiano ao grupo.

IMPASSE COM ESTAFE E FAMÍLIA DO JOGADOR

Apesar do acordo entre os clubes, o Corinthians ainda busca um entendimento com representantes e familiares de Pedro Morelli. Para que o negócio seja formalizado, o atleta precisaria abrir mão de parte significativa do percentual econômico que detém atualmente.

nesta terça-feira (19), Morelli possui 50% dos direitos econômicos. A proposta corintiana prevê a seguinte divisão: 40% para o Corinthians ?podendo chegar a 60% em caso de assinatura de contrato profissional?, 50% para o Palmeiras ?com o compromisso de repassar 20% ao Timão futuramente?, e 10% para o atleta.

Parte da família do atacante resiste ao acordo por ser contra a manutenção do percentual do Palmeiras sobre os direitos do jogador. O executivo das categorias de base do Corinthians, Erasmo Damiani, conduz conversas com os representantes legais do atleta para tentar superar o impasse e viabilizar o acordo.

Mesmo diante da pendência envolvendo o estafe de Pedro Morelli, existe um entendimento entre o Corinthians e o Movimento de Clube Formador de que os problemas que levaram à exclusão do clube já foram solucionados a partir do acerto com o Palmeiras.

A atual diretoria corintiana reconhece que houve postura equivocada na condução do negócio. A diretoria corintiana, porém, ressalta que a operação ocorreu durante a gestão anterior, presidida por Augusto Melo.

Diretor das categorias de base do Corinthians à época, Claudinei Alves, rebate qualquer irregularidade. Segundo ele, o atleta já possuía vínculo com o clube e um dossiê completo, com toda a documentação necessária, foi entregue à atual administração para dar continuidade ao caso com respaldo jurídico.

MOMENTO DAS EQUIPES NO BRASILEIRO SUB-20

Como ainda integra a equipe sub-17, Pedro Morelli não defenderá o Corinthians no clássico desta terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20.

Ainda assim, os rivais entram em campo pressionados pela necessidade de retomar os bons resultados na competição.

O empate por 2 a 2 com o Vitória, na última sexta-feira, fez o Palmeiras perder a liderança do Brasileiro Sub-20 para o Vasco da Gama.

Já o Corinthians caiu três posições após a derrota por 1 a 0 justamente para a equipe carioca, no último sábado, no Parque São Jorge.

Com o resultado, o Timão deixou a zona de classificação para a fase eliminatória do torneio.