(UOL/FOLHAPRESS) - A convocação de Neymar para a Copa do Mundo foi muito festejada na Baixada Santista. Principalmente, na cidade de Santos.

Na frente do condomínio fechado do atacante, no Morro Santa Terezinha, dezenas de torcedores se concentraram para vibrar com a presença do camisa 10 na lista do técnico Carlo Ancelotti.

Para superar a chuva, eles armaram uma tenda e improvisaram a instalação de uma caixa de som para acompanhar o evento da seleção brasileira.

ORAÇÃO E AGRADECIMENTO A DEUS

Até o treinador italiano começar a anunciar os seus 26 escolhidos, o clima era de descontração. Mas, assim que a leitura da lista teve início, a euforia deu lugar à apreensão.

A motorista de aplicativo Roberta Vieira, de 50 anos, era uma das mais ansiosas.

Vestida com a camisa do Brasil e segurando a do Santos e um terço, ela rezou durante todo o discurso de Ancelotti. O alívio só veio quando ouviu o nome do craque.

Durante a Copa do Mundo a gente sempre fica emocionada. E agora o Neymar está aqui tão pertinho da gente, ele é tão iluminado. Costuma parar para conversar com as pessoas aqui e por isso torci muito para que ele fosse convocado. Para nós foi uma grande vitória. Se ele quiser descer para festejar com a gente, vamos ficar ainda mais felizes.

A aposentada Cecília Reis, de 82 anos, também recorreu às orações para ver o vizinho no Mundial.

Pedi muito a Deus para que o Neymar fosse convocado. Sem ele, não tem Copa do Mundo. Ele é nota 10 e mora nos nossos corações. Quando ouvi o nome dele, gritei muito e fiquei muito feliz. Já agradeci a Deus por atender ao meu pedido,

DESCE, NEYMAR!

Assim que o passaporte de Neymar foi carimbado, buzinaço, gritos e fogos de artifício se misturaram pelas ruas e prédios mais próximos ao condomínio do atacante.

Tomados pela alegria, os torcedores passaram a pedir a presença do jogador com o coro de "Desce, Neymar... desce, Neymar!".

A expectativa persistiu até o momento em que Cris Guedes, amigo pessoal do camisa 10 e que assistiu à convocação ao lado do atleta, deixou a residência e avisou que o jogador não desceria para festejar e agradecer, pois estava reunido com amigos e familiares.

Entre eles, o executivo de futebol do Santos, Alexandre Mattos, o cantor Thiaguinho e o jogador de vôlei Bruninho

FESTA NA ESCOLA DA INFÂNCIA

A convocação de Neymar também protagonizou uma linda festa na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pastor Joaquim Rodrigues da Silva, em São Vicente, onde o atacante estudou na infância.

Com um telão instalado no ginásio, os alunos assistiram ao evento e explodiram de alegria quando Ancelotti pronunciou o nome do ex-aluno ilustre.

Trajado com a camisa da seleção e com o rosto pintado, o pequeno Mateus Moraes, de 10 anos, comemorou a ida do atacante para a sua quarta Copa do Mundo.

Ele é o meu jogador preferido e vai fazer sete gols na Copa. Ele precisava ser chamado para a gente ganhar o hexa.

Honrado por estudar na mesma escola do ídolo, Gabriel Serpe, de 14, também demonstrou bastante otimismo quanto ao desempenho do craque na competição.

Com ele lá, a gente tem mais chances de ganhar a Copa. Ele é o nosso camisa 10 e vai fazer pelo menos dez gols

DELÍRIO NO CT E FOTO NO PLACAR DA VILA

Assim como na escola vicentina, os jogadores das categorias de base do Santos também se reuniram no auditório do espaço destinado aos Meninos da Vila para assistir à transmissão.

No instante exato em que o atacante foi anunciado por Ancelotti, os jovens atletas comemoraram de forma empolgante, como se estivessem celebrando a conquista de um título.

Na Vila Belmiro, o placar eletrônico do estádio ficou ligado a noite inteira com uma arte em alusão à figurinha de Neymar no álbum da Copa, sob a legenda: 'Convocado'