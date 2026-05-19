SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das principais novidades na lista do treinador italiano Carlo Ancelotti, o jovem atacante Rayan, de 19 anos, é o jogador mais novo da relação de 26 convocados para a Copa do Mundo.

Com apenas 13 dias de diferença para o companheiro de equipe Endrick, também de 19 anos ?os dois são os mais novos a serem convocados para a seleção brasileira para a disputa de uma Copa desde Ronaldo, com 17 anos em 1994?, Rayan Vitor Simplício Rocha conseguiu deixar para trás nomes bem mais experientes que também estavam na briga por uma vaga na Copa do Mundo graças ao seu estilo de jogo veloz e versátil, podendo atuar em diferentes posições na linha de frente da formação nacional.

Em início promissor na Premier League atuando pelo modesto Bournemouth, o jogador canhoto de 1,85 m e cria da base do Vasco da Gama, já na reta final para o Mundial, passou na frente de atletas com mais idade e mais rodagem do que ele no futebol e que inclusive também estavam mais cotados nas casas de apostas para entrar na lista final, caso dos atacantes João Pedro, 24, do Chelsea, e Pedro, 28, do Flamengo.

Antes da lista final dos convocados para o Mundial que começa no próximo dia 11 de junho nos Estados Unidos, no México e no Canadá, Rayan havia sido convocado apenas uma vez por Ancelotti, para os amistosos contra França e Croácia, em março.

"Muito potente, tem qualidade, boa atitude no campo. Se apresentou muito bem em uma liga difícil, jovem. Por certo tem futuro na seleção. Não sei se na próxima Copa. Pelo que ele está fazendo, para a comissão técnica, merece estar aqui", afirmou Ancelotti ao justificar a convocação.

Ele não chegou a ser utilizado na derrota contra a seleção francesa e entrou faltando cerca de 15 minutos para o fim no jogo contra os croatas, no lugar de Luiz Henrique, quando a partida ainda estava empatada em 1 a 1.

Sua entrada deu um novo gás para o time pela ponta direita e, embora não tenha participado diretamente de nenhum dos gols marcados nos últimos minutos do amistoso por Igor Thiago, de pênalti, e por Gabriel Martinelli, deixou uma boa impressão para a comissão técnica.

Filho do ex-zagueiro Valkmar, que atuou pelo Vasco nos anos 1990, Rayan chegou ao clube de São Januário aos seis anos de idade e logo se destacou pelos gols.

Após o bom desempenho em campeonatos das categorias de base, assinou o primeiro contrato profissional em dezembro de 2022, com uma multa rescisória estipulada em cerca de ? 80 milhões (R$ 476 milhões) para clubes do exterior.

A estreia pelo time principal do Vasco aconteceu em janeiro de 2023, entrando no segundo tempo da partida contra o Audax, pelo Carioca, quando tornou-se o mais jovem a entrar em campo pelo clube no século 21, aos 16 anos, 5 meses e 16 dias, ultrapassando Andrey Santos ?outro nome cotado que ficou fora da lista de Ancelotti.

O primeiro gol sairia cerca de cinco meses depois, na derrota por 2 a 1 para o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, quando também tornou-se o mais novo a marcar com a camisa do Vasco no século.

Ele ganhou protagonismo no time a partir de meados de 2025, em especial após a chegada do técnico Fernando Diniz. Foram 20 gols marcados em 57 partidas pelo Vasco na temporada passada, o que atraiu a atenção de clubes da Europa.

Em janeiro de 2026, foi anunciado pelo Bournemouth em negócio estimado em ? 35 milhões (R$ 204 milhões), a maior transferência da história do cruz-maltino.

O primeiro gol pelo novo clube veio logo no segundo jogo, garantindo um empate contra o Aston Villa. Ele voltaria a marcar no jogo seguinte, fazendo o primeiro de seu time da vitória por 2 a 1 sobre o Everton, de virada, depois de ter cometido um pênalti no fim do primeiro tempo.

A performance em campo rendeu elogios do treinador do Bournemouth, o espanhol Andoni Iraola.

"Há erros que temos que aceitar de jovens jogadores. Eles vão fazer coisas brilhantes, e alguns erros, temos que aceitar. Faz parte do processo de desenvolvimento. Ele sabe que não pode fazer isso dentro da área. Não acho que ele é alguém que é afetado pela pressão. Rayan está acostumado a jogar sob pressão, jogou muito bem no segundo tempo, fez um gol", afirmou o treinador após a vitória sobre o Everton.

Em 13 jogos na Premier League até aqui, Rayan já balançou as redes cinco vezes e deu mais duas assistências.

Após ter seu nome confirmado na lista de Ancelotti, o atacante fez uma publicação em suas redes sociais celebrando a convocação.

"Hoje realizo um dos maiores sonhos da minha vida: ser convocado pela primeira vez para uma Copa do mundo para representar a seleção do meu país", escreveu o jovem jogador.

"Vestir essa camisa é uma honra indescritível. Prometo dar o meu máximo e representar meu país com orgulho, humildade e coração", acrescentou o atacante.