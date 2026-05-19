SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Memphis Depay, do Corinthians, voltou a sentir a panturrilha e vai ficar fora do confronto contra o Peñarol na quinta-feira (21), pela Copa Libertadores.

O incômodo não se trata de uma nova lesão, mas de uma contratura na panturrilha que já estava lesionada. A notícia foi publicada pela Central do Timão e confirmada pelo UOL.

O holandês segue em transição, e dificilmente jogará contra o Atlético-MG, no domingo (24), pelo Campeonato Brasileiro.

Na expectativa pela convocação à seleção holandesa para a Copa do Mundo, o atacante não joga desde 22 de março, quando foi substituído em partida contra o Flamengo, pelo Brasileirão.

Mais cedo, o técnico Ronald Koeman afirmou que espera que Memphis tenha minutos em campo pelo Corinthians para ser convocado.