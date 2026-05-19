SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Piquerez fez trabalho com bola à parte junto a jovens da base do Palmeiras e avançou na recuperação da cirurgia no tornozelo direito. O lateral esquerdo corre contra o tempo para estar à disposição de Marcelo Bielsa para a Copa do Mundo.

O defensor está há sete semanas em recuperação da cirurgia e passou a treinar com bola nesta semana. No treino desta segunda-feira (18) ele fez trabalhos leves com a fisioterapia, e nesta terça-feira (19) fez um trabalho em separado com crias da Academia.

Existe a possibilidade do lateral voltar a jogar ainda antes da Copa do Mundo. Piquerez quer mostrar para a seleção do Uruguai que está totalmente recuperado e pode fazer parte do grupo que vai ao Mundial.

O Palmeiras tem apenas mais quatro jogos até a pausa para a Copa. Cerro Porteño, Flamengo, Junior Barranquilla e Chapecoense.

É um sonho que eu tenho de participar da Copa do Mundo, mas com os pés no chão. Seguirei fazendo a minha recuperação, priorizando o meu corpo, conhecendo o meu corpo e com a esperança e a confiança de poder estar à disposição. Quero estar à disposição do elenco antes da parada da Copa e, depois, por que não sonhar com alguma vaga na Copa, que é o sonho de todo jogador? Piquerez, em entrevista à TV Palmeiras.

No treino desta terça-feira (19), Abel Ferreira orientou uma atividade tática e, ao final, os jogadores disputaram um recreativo.

Paulinho participou de toda a atividade e será relacionado para o jogo na Copa Libertadores. O Palmeiras joga nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), contra o Cerro Porteño, no Allianz Parque, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O Alviverde é líder do Grupo F com 8 pontos e pode encaminhar sua classificação. O Cerro Porteño é o segundo com 7, o Sporting Cristal o 3º com 6, e o Junior, o lanterna, com apenas 1.