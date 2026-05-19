SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a confirmação pelo treinador italiano Carlo Ancelotti da lista dos 26 convocados do Brasil para a Copa do Mundo, o álbum de figurinhas do torneio, lançado no início de abril pela Panini, precisará passar por ajustes.

Cada página tem espaço para 20 figurinhas, com um deles reservado para a foto posada do time e outro para o escudo das seleções, restando, portanto, 18 para os jogadores.

Da seleção feita pela própria Panini antes da convocação, cinco jogadores não entraram na lista.

Éder Militão e Rodrygo, do Real Madrid, e Estêvão, do Chelsea, eram ausências já certas, fora por lesões sofridas nas últimas semanas, sem tempo hábil de se recuperar a tempo da disputa do torneio.

Já o goleiro Bento, do Al Nassr, e o atacante João Pedro, do Chelsea, que estavam entre os cotados para integrar o grupo, também acabaram ficando de fora, com Ancelotti optando por Weverton, do Grêmio, no gol, e Neymar, do Santos, e Rayan, do Bournemouth, na linha de frente.

A Panini limitou-se a informar, por meio de sua assessoria de imprensa, que, "como em outras Copas, é possível que tenhamos o 'pack' de atualização."

Os 13 jogadores confirmados por Ancelotti com figurinhas no álbum são o goleiro Alisson; os defensores Marquinhos, Gabriel Magalhães, Danilo e Wesley; os meias Casemiro, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães; e os atacantes Luiz Henrique, Vinicius Junior, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Raphinha.

Da lista de Ancelotti, uma das figurinhas que certamente será lançada pela Panini é a de Neymar, ausente da seleção desde outubro de 2023 e incluído na relação do treinador.

Há 12 jogadores na lista de Ancelotti que ainda disputam quatro espaços restantes na página do Brasil no álbum --os goleiros Ederson e Weverton; os defensores Alex Sandro, Léo Pereira, Bremer, Douglas Santos e Ibañez; os meias Danilo e Fabinho; e os atacantes Endrick, Igor Thiago e Rayan.

Na Copa de 2022, no Qatar, a figurinha de Philippe Coutinho, cortado às vésperas do torneio por lesão, deu lugar a de Bruno Guimarães. Outros nomes convocados por Tite, como Daniel Alves e Gabriel Martinelli, acabaram ficando de fora.