RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Grupo de Atuação Especializada em Desporto e Defesa do Torcedor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAEDEST/MPRJ) recomendou a suspensão por dez jogos das organizadas "Torcida Jovem do Flamengo" e "Força Jovem do Vasco" em função das brigas antes e depois do clássico no último dia 3, que resultaram na morte de Fabiano Miranda Lopes, de 42 anos.

Portanto, neste período, os seguintes itens estão proibidos: faixas, bandeiras, instrumentos musicais, indumentárias de identificação ou alusivas às referidas torcidas. A determinação vale para todos os estádios do Estado do Rio de Janeiro e no perímetro de segurança das arenas esportivas.

O MP-RJ alega que tais organizadas descumpriram o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado por elas. Foi solicitado que o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) envie ofício aos representantes das respectivas torcidas para que apresentem as relações nominais completas e atualizadas de seus integrantes bem como os esclarecimentos sobre os fatos.

UM MORTO E UM COM PERDA DE VISÃO

O clássico entre Flamengo e Vasco, no dia 3 de maio, pelo Campeonato Brasileiro, foi marcado por muita violência nas ruas do Rio de Janeiro. Além da morte de Fabiano Miranda Lopes, houve também o episódio onde o jovem Arthur Cortines Laxes, de 18 anos, levou um tiro de bala de borracha no rosto e perdeu a visão do olho direito.

O Ministério Público (MP-RJ) alega já estar sob posse das imagens e investiga o caso. Até o momento, o agente não foi identificado e, após realizar depoimento na Polícia Civil, a família do estudante de Nutrição aguarda respostas do Estado e da Polícia Militar.