SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 virou motivo de comemoração também entre pastores e líderes religiosos nas redes sociais.

Após o anúncio de Carlo Ancelotti, nomes com milhões de seguidores no Instagram publicaram mensagens de celebração. Pastores e líderes evangélicos comemoraram a presença do camisa 10 na lista da Seleção Brasileira com fotos e montagens feitas por inteligência artificial. Em uma delas, Neymar aparece ao lado de jogadores da Seleção em um momento de oração. Em outra, o jogador surge em um culto, com a camisa 10 do Brasil.

Repercussão chegou até a uma igreja em Fortaleza após um vídeo viralizar na internet. Um menino de três anos pediu em oração para Neymar ir à Copa, e, depois da convocação, fiéis comemoraram o anúncio com bandeiras e camisas do Brasil.

'ORAÇÃO PELO HEXA' E 'AVISEI': AS REAÇÕES DE PASTORES COM NEYMAR NA COPA

Mac Anderson Machado, pastor sênior da Family Church, publicou uma imagem gerada por inteligência artificial. Com cerca de um milhão de seguidores, ele postou uma montagem onde Neymar, Vini Jr. e Raphinha estão em oração. "Já começamos a oração pelo hexa", escreveu.

Luiz Hermínio dos Santos, ligado à igreja MEVAM, também usou uma montagem feita por inteligência artificial para celebrar. Na imagem, ele aparece orando com Neymar em um culto. O jogador está com a camisa 10. "Vamos, Brasil!", escreveu o pastor aos seus dois milhões de seguidores.

André Fernandes, líder do Celeiro São Paulo, celebrou a convocação de Neymar marcando o jogador. Ele escreveu: "Eu avisei que já dá bom!! Kkkkk Deus é fiel em todas as suas promessas!". O pastor elogiou Ancelotti por unir o Brasil e completou: "Agora é guardar o coração".

Tiago Brunet, fundador do Instituto Destiny, publicou uma foto real ao lado de Neymar. Em tom de brincadeira com os seus sete milhões de seguidores, escreveu: "Agora vai! Tive que negociar muito com o mister [Ancelotti] para chamar nosso menino".

ORAÇÃO DE CRIANÇA VIRALIZOU

Comemoração teve um capítulo em Fortaleza antes mesmo do anúncio oficial do treinador. Durante o encerramento de um culto na Assembleia de Deus Zona Sul, Bernardo Paiva Maciel, de três anos, pediu em oração: "Papai do céu, que o Neymar vá para a Copa, em nome de Jesus, amém!".

Vídeo alcançou milhões de visualizações e chegou até Neymar, que comentou: "Vai dar tudo certo". Após a convocação, a igreja publicou um novo vídeo de comemoração. Nas imagens, fiéis aparecem pulando com bandeiras e camisas ao ouvirem o nome do jogador na lista.

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