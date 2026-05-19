RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Danilo foi afastado pelo Botafogo após ser desfalque na vitória por 3 a 1 contra o Corinthians por "motivos pessoais".
A situação do meio-campista não é irreversível, segundo apurou o UOL. O Botafogo tem quatro jogos ? Ind. Petrolero, São Paulo, Caracas e Bahia ? até a pausa para a Copa do Mundo.
O técnico Franclim Carvalho afirmou, após a partida, que "não queria um atleta que não estava com cabeça para participar do jogo". O Botafogo justificou o corte por "motivos pessoais".
Danilo nesta segunda-feira (18) teve uma conversa comigo no treino. Ele deu-me o ponto de vista dele, eu dei-lhe o meu. Foi relacionado. nesta terça-feira (19) de manhã, me comunicou que não estava com cabeça para participar da partida, e eu muito sinceramente comuniquei à diretoria que não queria um atleta presente dentro do meu grupo que não estava com cabeça para participar do jogo. Vocês sabem da importância que Danilo tem nesta equipe. Mas, para mim, é muito mais importante o coletivo que o individual. Franclim Carvalho, treinador do Botafogo, em entrevista coletiva
Danilo disputou 12 partidas com a camisa do Botafogo no Brasileirão. Se participasse da 13ª, não poderia mais ser inscrito por nenhum outro clube da mesma divisão nesta temporada, em caso de transferência.
O jogador foi convocado pela seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (18) os 26 nomes que estarão no Mundial.