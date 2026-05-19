SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O torcedor do Arsenal, enfim, pode celebrar o fim do jejum de títulos no Campeonato Inglês e soltar o grito de campeão. Com o empate do Manchester City contra o Bournemouth do convocado Rayan nesta terça-feira (19) por 1 a 1, os Gunners não podem mais ser alcançados pelos rivais na liderança da Premier League e chegaram ao 14º título.
O Arsenal bateu na trave nas últimas temporadas e voltou a ser campeão inglês após 22 anos. O último título tinha sido em 2004, com a equipe comandada pelo técnico francês Arsene Wenger.
A equipe de Pep Guardiola precisava vencer para ainda sonhar com o título. O golaço de Kroupi, entretanto, acabou com as chances de título dos Citizens. Haaland empatou nos acréscimos, mas não deu tempo de mais nada.
O City, inclusive, chegou a depender só de si para ser campeão após vencer Chelsea e Arsenal em abril, mas tropeçou contra o Everton. Na segunda-feira (18), o Arsenal venceu o Burnley por 1 a 0 e encaminhou o título.
Os Gunners ainda sonham com o título da Champions. No dia 30 de maio, o Arsenal enfrentará o atual campeão da competição, o Paris Saint-Germain, na decisão.
INSISTÊNCIA VALE A PENA
O título do time do técnico Mikel Arteta vem após três vice-campeonatos consecutivos: dois atrás do City, em 2022-23 e 2023-24, e um atrás do Liverpool, na temporada passada.
No último título do Arsenal na Premier League, há 22 anos, a equipe do norte de Londres terminou o campeonato sem derrotas ? foram 26 vitórias e 12 empates na vitoriosa campanha do time de Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Jens Lehmann e companhia.
Agora, a taça vem com um jogo de antecedência, 82 pontos conquistados - que ainda podem ser 85 - e somente cinco derrotas.
LANCES IMPORTANTES
Primeira chance do City foi aos 4 minutos. Semenyo foi para cima de Tavernier pela direita, pedalou e cruzou rasteiro. Matheus Nunes fez o corta-luz, e a bola ficou com Doku na entrada da área. Ele deixou Smith no chão e finalizou de perna esquerda, mas o chute saiu fraco e ficou fácil para a defesa de Petrovic.
Lei do ex ficou no quase. Aos 11 minutos, Kovacic encontrou Haaland entre as linhas de defesa do rival no meio-campo. O norueguês girou rápido e passou para Semenyo, que infiltrava pelo meio. O ex-jogador do Bournemouth balançou as redes, mas o impedimento foi marcado.
Três minutos depois, Evanilson fez o impossível. Após boa triangulação pela esquerda, Tavernier saiu livre na área e cruzou para o atacante brasileiro. Praticamente embaixo da trave, ele só tinha o trabalho de empurrar para as redes de Donnarumma, mas foi enganado pelo quique da bola e, mesmo em posição irregular, perdeu uma chance inacreditável.
Caos na pequena área. Aos 27 minutos, Rodri desviou de cabeça após escanteio cobrado pela esquerda, a bola ficou viva em um bate e rebate dentro da pequena área e sobrou para Haaland. O camisa 9 do City finalizou forte de perna esquerda, mas o chute explodiu em Evanilson, e a bola foi para escanteio novamente.
Aos 38 minutos, os donos da casa abriram o placar com um golaço. Em transição rápida após rápida troca de passes no campo de defesa, Tavernier lançou Truffert pelo lado esquerdo. O lateral passou para trás e achou Kroupi na entrada da área. O meia do Bournemouth bateu com a chapa do pé e acertou o ângulo de Donnarumma, que sequer chegou a pular.
Com 50 segundos do 2º tempo, O'Reilly desperdiçou chance incrível. Semenyo encontrou Haaland na intermediária, que driblou a marcação e deu belo passe para o lateral-esquerdo. Cara a cara com Petrovic, ele finalizou fraco, e o goleiro do Bournemouth operou um milagre.
Aos 6 minutos, veio a primeira chegada do Bournemouth na segunda etapa. Kroupi e Tavernier tabelaram pela esquerda. O camisa 22 abriu para Truffert na esquerda, e Evanilson desviou após cruzamento rasteiro. Donnarumma teve que se esticar todo para defender.
Convocado por Ancelotti para a Copa do Mundo, Rayan carimbou a trave aos 16 minutos. O brasileiro aproveitou o rebote após cabeceio de Hill, que ganhou bem pelo alto, e a bola explodiu na trave direita de Donnarumma.
Na trave de novo. Aos 44 minutos, David Brooks aproveitou a bobeada do City na marcação e recebeu passe para ficar cara a cara com Donnarumma. Ele carimbou a trave e quase ampliou.
Mesmo abatido, o City empatou no fim com Haaland. O norueguês acertou belo chute, a bola bateu na trave e entrou.
BOURNEMOUTH
Petrovic; Adam Smith; James Hill, Marcos Senesi (Lewis Cook) e Adrien Truffert; Tyler Adams, Alex Scott, Rayan (David Brooks), Eli Kroupi (Justin Kluivert) e Marcus Tavernier; Evanilson (Enes Unal). T.: Andoni Iraola
CITY
Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi e Nico O'Reilly; Rodri; Antoine Semenyo (Savinho), Mateo Kovacic (Phil Foden), Bernardo Silva (Rayan Cherki) e Jérémy Doku (Omar Marmoush); Erling Haaland. T.: Pep Guardiola
Local: Vitality Stadium, em Bournemouth, na InglaterraÁrbitro: Anthony Taylor
Assistentes: Gary Beswick e Adam Nunn
VAR: Jarred GillettCartões amarelos: Adams (BOU) e Hill (BOU)
Cartões vermelhos:Gols: Kroupi (BOU/39' do 1ºT) e Haaland (CIT/50' do 2ºT)