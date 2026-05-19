A expectativa maior da relação de 26 escolhidos por Carlo Ancelotti para representar o Brasil na Copa do Mundo era se Neymar estaria nela ou não. O atacante não conteve a emoção ao ter o nome anunciado pelo treinador para o quarto e último Mundial da carreira, em evento organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (18).

Neymar divulgou, nesta terça-feira (19), em seu canal no YouTube, um vídeo com bastidores de como acompanhou a convocação, junto de amigos e familiares, na mansão em que mora em Santos (SP). Após a confirmação de que estaria na Copa, o camisa 10 se emocionou com a esposa, Bruna Biancardi. Depois, abraçou o fisioterapeuta Rafael Martini e o preparador físico Ricardo Rosa, profissionais com quem trabalha desde a primeira vez que atuou pelo Santos, há mais de uma década.

"Eu que tenho que te agradecer", disse o atacante, aos prantos, abraçado a Rosa.

Outro que acompanhou e celebrou a convocação ao lado de Neymar foi o também atacante Gabriel Barbosa. Eles atuam juntos no Santos desde o início do ano.

"Eu te amo. Você merece. Não é por nome [a convocação]. Você merece", ressaltou Gabigol ao camisa 10, a quem tem como maior ídolo.

Em seguida, Neymar realizou uma chamada de vídeo, pelo celular, com Raphinha, atacante do Barcelona (Espanha) e que também foi convocado por Ancelotti.

"Sabe o carinho que tenho por você [Raphinha]. Vai dar tudo certo. Vamos ganhar essa p****" - celebrou o jogador do Santos.