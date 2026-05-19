A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, realizada na última segunda-feira (18), no Rio de Janeiro, teve Neymar como centro das atenções. Em depoimentos à, os comentaristas do núcleo de Esportes da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) analisaram a lista do técnico Carlo Ancelotti e discutiram a presença do atacante, que não vestia a Amarelinha desde outubro de 2023 e conviveu com lesões ao longo do ciclo.

Para Sergio du Bocage, a escolha por Neymar não surpreende, mas confirma que o grupo de atletas que vai Mundial, apesar de ter boa qualidade, não é de protagonistas como o próprio camisa 10 "já foi um dia", na visão do jornalista.

"Aos 34 anos, ele [Neymar] pode estar em um bom ritmo no Santos, mas não sei se no mesmo patamar que uma Copa exige. Como são 26 jogadores [convocados], o Neymar acabou entrando. Talvez, se fossem 23 [como era até 2018], ele não fosse chamado pelo Ancelotti", avaliou Bocage.

É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL!



Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento.



VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! #BateNoPeito



ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026

Na opinião de Bruno Mendes e Marcelo Smigol, a convocação do camisa 10 do Santos, que tem seis gols e quatro assistências em 15 jogos na temporada, foi correta. A leitura de cada um, porém, é diferente.

"[O Neymar] Traz um peso. Ele veste uma camisa 10 pesada, [é um jogador que] tem importância no futebol e que é respeitado no mundo do futebol", destacou Mendes.

"Apesar de achar que não está jogando uma bola redonda para ser convocado, achei bom ele [Ancelotti] ter chamado [o Neymar], para botá-lo para jogar. Se não chama, é pior. Se perde, iriam dizer: 'ah, não chamou o Neymar'. Agora que chamou, em algum momento terá que colocá-lo e a gente verá se o Neymar pode ajudar a seleção brasileira", avaliou Smigol.

Já Rodrigo Ricardo considerou a presença de Neymar uma surpresa. Para ele, o extracampo pesou na decisão de levar o atacante, maior artilheiro da seleção brasileira masculina, com 79 gols em 125 partidas.

"Acho que [Neymar] foi mais convocado por questões comerciais, pressão de patrocinadores, pela própria opinião pública. Metade [do público] gostaria que ele fosse e outra metade que não. O Ancelotti não quis entrar nessa bola dividida. Ele não tinha sido convocado nenhuma vez pelo Ancelotti e não acho que as atuações pelo Santos justificam a convocação. Mas ele vai para compor elenco, pela experiência e o nome que ele tem", discorreu o jornalista.

Quem também não acredita que Neymar chegue como titular da seleção brasileira para a Copa é Rachel Motta.

"O Neymar, provavelmente, não será utilizado no meio-campo. Deve jogar como atacante, mas não dá para ele cair pela ponta esquerda, que é a posição do Vinícius Júnior. Então, o grande questionamento é: como será o esquema do Ancelotti com o Neymar", projetou.