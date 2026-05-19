(UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense está vivo na Libertadores. A equipe venceu o Bolívar por 2 a 1, na noite desta terça-feira (19), dentro do Maracanã, pela 5ª rodada da fase de grupos da competição, e respirou na tabela do Grupo C.

Lucho Acosta e John Kennedy fizeram os gols do Fluminense. Carlos Melgar, por outro lado, anotou o tento do Bolívar.

Com sua primeira vitória nessa edição da Libertadores, o Fluminense chega aos mesmos 5 pontos do Bolívar e está na 3ª colocação do grupo.. Os cariocas perdem para o time boliviano no confronto direto, primeiro critério de desempate na Libertadores deste ano.

Dessa forma, o Flu ainda tem como se classificar para as oitavas de final. Para isso precisa vencer o La Guaira na última rodada e torcer por um tropeço do Bolívar contra o Independiente Rivadavia, líder do grupo com 10 pontos e que ainda joga na rodada.

O Fluminense visita o Mirassol no sábado pela 17ª rodada do Brasileirão. Pela Libertadores, o Flu volta a campo no dia 27 de maio, quando decide seu destino na competição continental ao enfrentar o La Guaira pela 6ª e última rodada da fase de grupos.

O FLU AINDA SONHA, SIM!

Essa foi a primeira vitória do Fluminense na Libertadores deste ano. O time carioca tinha dois empates e duas derrotas até então.

A equipe ainda pode avançar para as oitavas de final. Com 5 pontos, o elenco de Luis Zubeldía recebe o La Guaira na última rodada, enquanto o Bolívar receberá o Rivadavia.

GOLS E DESTAQUES

Comandante ausente. O técnico Luis Zubeldía cumpriu suspensão por tomar o terceiro cartão amarelo no empate do Flu com o Independiente Rivadavia na última rodada. O auxiliar Maxi Cuberas comandou o Fluminense na beira do gramado.

1 x 0: Lucho Acosta abriu o placar aos 6 minutos de partida. O meia fo Flu aproveitou rebote na área após Lampe defender finalização de Canobbio.

1 x 1: Melgar empatou para o Bolívar aos 24 minutos no primeiro ataque dos bolivianos no jogo. Romero recebeu lançamento longo na área e ajeitou para o meia chegar batendo de primeira no canto de Fábio.

Balde de água fria. O gol boliviano deu uma desanimada na torcida do Flu no Maracanã.

Para dar um ânimo. Na reta final do 1º tempo, Hércules soltou uma bomba de fora da área para grande defesa de Lampe, no canto esquerdo. A finalização do volante reergueu a torcida do Flu, que voltou a cantar.

Mudanças ofensivas. Maxi Cuberas fez duas alterações aos 14 minutos do 2º tempo. O auxiliar técnico colocou Soteldo no lugar de Canobbio. A outra mudança foi mais ousada, retirando o volante Nonato para a entrada do atacante Castillo.

Gol anulado. O Flu chegou a fazer o 2 a 1 aos 18 minutos do 2º tempo, com Castillo, mas o gol foi invalidado por impedimento de John Kennedy no início da jogada.

2 x 1: John Kennedy recolocou o Flu na frenta do placar. Soteldo lançou Kennedy pelo meio e o atacante finalizou no canto de Lampe.

Substituição surpreendente. Imediatamente após fazer o gol do 2 a 1, John Kennedy foi substituído por Germán Cano no ataque do Flu.

Que defesa! Samuel Xavier acertou um chutaço de primeira já na reta final da partida mas Lampe espalmou em baixo. O goleiro boliviano evitou uma goleada do Fluminense no Maraca.

FLUMINENSE

Fábio; Guga (Samuel Xavier), Ignácio, Freytes, Arana; Hércules, Nonato (Castillo), Lucho Acosta, Savarino (Ganso); John Kennedy (Cano), Canobbio (Soteldo). T.: Maxi Cuberas.

BOLÍVAR

Lampe; Jesús Sagredo (Paz), Garíglio, Echeverría, Arreaga; José Sagredo, Matheus, Melgar (Vaca), Justiniano; Patito Rodríguez (Chávez), Dorny Romero. T.: Vladimir Soria.

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (Brasil)

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguai)

Cartões amarelos: Freytes, Guga, Lucho Acosta, John Kennedy e Ganso (FLU); Echeverría e Romero (BOL)

Gols: Lucho Acosta (FLU), 6' do 1º tempo (1-0); Melgar (BOL), 24' do 1º tempo (1-1); John Kennedy (FLU), 26' do 2º tempo (2-1)