SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Mirassol venceu o Always Ready, da Bolívia, fora de casa, por 2 a 1, e confirmou sua classificação inédita para o mata-mata da Libertadores. A partida desta terça-feira, válida pela quinta rodada da fase de grupos da competição, foi realizada em Assunção, no Paraguai, por motivos de segurança.
Time paulista saiu na frente e dominou as ações. Logo aos dez minutos do primeiro tempo, Shaylon completou cruzamento de Alesson e colocou os visitantes em vantagem. Maraude empatou para a equipe boliviana no segundo tempo. Já na reta final, Nathan Fogaça deu números finais ao jogo.
As duas equipes tiveram um gol anulado cada. Revisão do VAR cancelou, por impedimento, os tentos de Edson Carioca, para o Mirassol, e Maraude, para o Always Ready, ainda na etapa inicial. Apesar do equilíbrio nessa estatística, os brasileiros deram mais trabalho ao goleiro adversário.
O jogo foi disputado no Estádio Tigo La Huerta, em Assunção, no Paraguai, com portões fechados. A Conmebol tirou a partida de El Alto, na Bolívia, a 4.150 metros de altitude, em virtude da crise política e da onda de protestos e bloqueios de estradas no país.
O Mirassol é o segundo brasileiro a garantir uma vaga no mata-mata da Libertadores. A equipe paulista chegou a 12 pontos, é o primeiro do Grupo G e pode confirmar a liderança de forma antecipada se LDU e Lanús empatarem, nesta quarta-feira (20) (19), em Quito. Além do Leão, o Corinthians também fechou sua classificação para a próxima fase.
LANCES IMPORTANTES
Quase, Shaylon... Aos sete minutos, o meia do Mirassol recuperou a posse pela faixa central, avançou e soltou a bomba de fora da área. A bola saiu pela direita, com muito perigo.
Gol do Mirassol: 1 a 0! Shaylon é o nome dele! Alesson recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro na medida para o camisa 7, que completou de primeira para o fundo das redes. Placar aberto aos dez minutos, em Assunção.
Perde Alesson. Aos 13, Edson Carioca avançou pela direita e cruzou rasteiro para o atacante do Mirassol. Ele concluiu de primeira, já dentro da pequena área, mas o goleiro Baroja fez ótima defesa no reflexo.
Quase mais um. Aos 17, Carlos Eduardo cruzou por baixo, e o zagueiro do Always Ready furou de forma bisonha. Edson Carioca estava livre na pequena área, mas não acreditou no lance.
Gol anulado do Mirassol. Aos 29, Alesson completou cruzamento de Igor Cariús e ajeitou de cabeça para Edson Carioca, que só empurrou para o gol. Cariús, no entanto, recebeu em posição de impedimento. O VAR checou o lance e anulou.
Gol anulado do Always Ready. Aos 35, Maraude fez belo gol! Igor Cariús afastou mal o cruzamento, e a bola sobrou para o meia boliviano. Ele bateu de primeira e venceu Alex Muralha. Porém, o lance voltou porque Torrico, em posição de impedimento, atrapalhou a visão do goleiro do Mirassol.
Alesson leva perigo. Aos 18 minutos do segundo tempo, o Mirassol subiu a marcação e recuperou a posse na saída de bola. Edson Carioca tocou na entrada da área para Alesson, que ajeitou e chutou rasteiro, à esquerda do gol de Baroja.
Gol do Always Ready: 1 a 1! Triverio tocou para Maraude na direita. Ele bateu no cantinho esquerdo de Alex Muralha, que se esticou para espalmar, mas não alcançou a bola. Tudo igual aos 29!
Gol do Mirassol: 1 a 2! Nathan Fogaça, em seu primeiro toque na partida! Após cobrança de falta, Carlos Eduardo ficou com a sobra pela direita e cruzou. Alesson apareceu na segunda trave e desviou para o meio da pequena área, onde estava o camisa 9. É o segundo do Leão, aos 36!