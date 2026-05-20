SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dorival Júnior voltou ao Morumbis com empate. Nesta terça-feira, o São Paulo recebeu o Millonarios e ficou no 1 a 1. A partida foi válida pela 5ª rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana.
O time de Dorival Júnior chegou aos 9 pontos na chave, ainda com um de vantagem sobre Millonarios e dois sobre o O'Higgins ? que ainda joga na rodada.
Dorival iniciou nesta noite sua terceira passagem pelo Morumbis, agora encarregado de dar sequência às passagens de Hernán Crespo e Roger Machado.
O São Paulo enfrenta o Botafogo neste sábado, às 17h (de Brasília). Pela Sul-Americana, o próximo compromisso será na próxima terça-feira, às 19h.
LANCES IMPORTANTES
1 a 0! Luciano recebeu bola de Bobadilla com liberdade pela intermediária. O camisa 10 girou o corpo, ajeitou a bola e arrematou de longe. A bola foi no centro do gol, diretamente nas mãos de Novoa, mas que não segurou. A bola escapou das mãos do arqueiro, que só viu a bola morrer no fundo das redes. Frango do goleiro, e placar aberto.
Uhhhh! Luciano abriu com Danielzinho pela esquerda, e o volante fez cruzamento para a área. Calleri fez o pivô e ajeitou para Luciano, que vinha de trás. O camisa 10 deu de calcanhar, nas mãos de Novoa.
Defende, Rafael. Time colombiano teve a primeira finalização de maior perigo na reta final do primeiro tempo.
1 a 1! Falha do São Paulo e empate no Morumbis. Dória errou no meio de campo e entregou a posse nos pés do ataque do Millonarios. Hurtado arrancou em velocidade e finalizou, mas a bola desviou em Alan Franco antes de morrer no fundo das redes, deixando tudo igual no Morumbis.
Pênalti perdido. O Millonarios teve a chance da virada nos minutos finais. Alex Castro arrancou pela esquerda, invadiu a área e sofreu pênalti após chegada de Dória. Na cobrança, já perto dos acréscimos, Contreras esperou a definição de Rafael, mas exagerou na batida e mandou para fora, para explosão da torcida no Morumbis.
SÃO PAULO
Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Dória e Enzo Díaz; Danielzinho, Bobadilla e Luciano; Artur, Calleri e Ferreira. T.: Dorival Júnior.
MILLONARIOS
Novoa; Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia e Llinás; Del Castillo, David Silva, Ureña e Mateo García; Leonardo Castro e Contreras. T.: Fabián Bustos.
Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
Árbitro: Kevin Ortega (PER)
Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sánchez (PER)
Quarto árbitro: Daniel Ureta (PER)VAR: Carlos Orbe (EQU)
Cartões amarelos: Bobadilla, Artur, Calleri e Ferreira (SAO); Mosquera, Viveros e Castro (MIL)Gols: Luciano 8'/1°T (SAO); Hurtado 35'/2°T (MIL)