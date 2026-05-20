(UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro arrancou um empate por 1 a 1 com o Boca Juniors fora de casa, na La Bombonera, pela 5ª rodada do grupo D da Libertadores.

Fagner balançou as redes para o Cruzeiro com um golaço no 2º tempo ? o ex-Palmeiras Merentiel havia inaugurado o placar para o Boca na primeira etapa em falha de Otávio.

Esse foi o primeiro gol de Fagner com a camisa do time mineiro. O lateral não marcava um gol havia cinco anos, desde maio de 2021, enquanto ainda jogava pelo Corinthians, em goleada por 4 a 1 contra a Inter de Limeira.

A partida também foi marcada por intervenções do VAR. Primeiro, o árbitro Jesús Valenzuela foi chamado à cabine para anular gol do Cruzeiro por suposto toque de mão de Kaiki no início da jogada, mas manteve a decisão de campo.

O VAR foi protagonista em mais dois lances capitais: na expulsão de Gérson, que tomou o vermelho direto aos 22 minutos do 2º tempo após carrinho em Paredes, e no "quase 2 a 1" do Boca ? o time argentino chegou a ensaiar a vitória no fim do 2º tempo, mas a tecnologia permitiu a marcação de um toque de mão de Delgado pouco antes do que seria o gol de Merentiel.

O Cruzeiro conquista um ponto importantíssimo na briga pela vaga às oitavas. O Cabuloso assume a liderança do grupo D com 8 pontos, deixando o Boca na vice-liderança com 7, e superando o time argentino no confronto direto, primeiro critério de desempate em caso de igualdade de pontos.

A Universidad Católica é a 3ª colocada da chave, com 7 pontos. O time chileno encara o lanterna Barcelona de Guayaquil na quinta-feira.

O Cruzeiro decide a vaga para as oitavas da Libertadores no dia 28 de maio, quando recebe o Barcelona de Guayaquil. No mesmo dia, o Boca encara a Universidad Católica na Bombonera.

Antes da última rodada da Libertadores, o Cruzeiro tem um compromisso pelo Brasileirão. No domingo, o Cabuloso encara a Chapecoense no Mineirão.

ÁRBITRO NÃO SENTIU PRESSÃO

O árbitro Jesús Valenzuela foi chamado ao VAR diversas vezes ? a primeira delas para rever o lance no gol do Cruzeiro. A análise era para checar possível toque de mão de Kaiki no início da jogada do gol cruzeirense. Ele manteve sua decisão de campo, apesar de toda a pressão da Bombonera.

Aos 22 minutos, o juiz foi chamado novamente à cabine, dessa vez para analisar falta de Gérson. E nesse lance a decisão foi desfavorável para o Cruzeiro, resultando na expulsão do meia, que deu carrinho duro em Leandro Paredes.

Se ainda havia dúvida se o árbitro tinha personalidade, Valenzuela anulou o que seria o gol da vitória do Boca Juniors após mais uma análise no VAR. A Bombonera quase veio abaixo, mas o árbitro venezuelano confirmou o toque de mão de Delgado no momento do gol xeneize.

GOLS E DESTAQUES

Paredão do Cabuloso. Otávio foi o grande destaque do Cruzeiro nos primeiros 10 minutos de partida na La Bombonera. O goleiro do Cabuloso fez ao menos três grandes defesas, em chutes de Merentiel e Di Lollo.

1 x 0: Aí não, goleirão... Após começar muito bem na partida, Otávio falhou aos 14 minutos de partida e o Boca abriu o placar. Leandro Paredes cobrou falta pela ponta esquerda e cruzou alto na área. Otávio se posicionou mal, furou na saída de soco e Merentiel colocou o biquinho da chuteira para completar para dentro do gol em cima da linha.

1 x 1: Fagner empatou para o Cruzeiro aos 8 minutos do 2º tempo. Kaiki Bruno escapou pela esquerda, cruzou rasteiro na área e Fagner chegou batendo de primeira para estufar a rede de Brey.

Tensão e VAR. Jesús Valenzuela foi chamado à cabine do VAR para verificar possível toque de mão de Kaiki na jogada do gol do Cruzeiro, mas o árbitro venezuelano, apesar da preessão na Bombonera, manteve sua decisão de campo.

Cruzeiro com um a menos. Gérson foi expulso aos 22 minutos do 2º tempo por carrinho em Paredes. O meia cruzeirense levou o vermelho após o árbitro checar o lance com o auxílio do VAR.

Perdeu sozinho! Neiser Villarreal saiu cara a cara com Brey e teve a chance de virar para o Cruzeiro. No entanto, o atacante chutou rasteiro em cima do goleiro do Boca e desperdiçou uma grande oportunidade aos 42 minutos do 2º tempo.

Gol anulado no VAR. Segundos após Neiser perder o gol da virada do Cruzeiro, Merentiel desempatou para o Boca. Blanco cruzou na área, a bola foi dividida e, após bate e rebate, Merentiel ajeitou de direita e finalizou para o fundo da rede. No entanto, o árbitro foi chamado ao VAR e anulou o gol por toque no braço de Delgado na área antes do chute de Merentiel.

BOCA

Brey; Ayrton, Di Lollo, Blanco, Braida; Paredes, Belmonte (Zeballos), Aranda, Delgado; Giménez (Ángel Romero), Merentiel. T.: Claudio Ubeda.

CRUZEIRO

Otávio; Fagner (Kauã Moraes), Jonathan, Fabrício Bruno, Kaiki Bruno; Christian, Gérson, Lucas Romero; Bruno Rodrigues, Matheus Pereira (João Marcelo), Kaio Jorge (Neiser). T.: Artur Jorge.

Local: La Bombonera, Buenos Aires (Argentina)

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Cartões amarelos: Fagner e Neiser (CRU); Ayrton Costa e Zeballos (BOC)

Cartão vermelho: Gérson (CRU)

Gols: Merentiel (BOC), 14' do 1º tempo (1-0); Fagner (CRU), 8' do 2º tempo (1-1)